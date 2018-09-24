24 Eylül 2018 20:19

Kısmetse Olur'da şok! Gelin adayları birbirine aşık oldu

Kısmetse Olur'da şok! Gelin adayları birbirine aşık oldu
Vietnam'daki evlilik yarışmasında kadın yarışmacılar birbirlerine aşık olduklarını söyleyerek stüdyoyu terk ettiler.
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Türkiye'de uzun süre yayınlanan ' Kısmetse Olur ' programının Vietnam versiyonunda haftanın final bölümünde gelin adaylarından ikisi birbirlerine aşık olduklarını açıklayarak programı terk etti.

Gelin adaylarından Minh Thu yarışmada hiçbir damat adayını tercih etmediğini açıkladıktan sonra gözyaşları içinde bir başka gelin adayı olan Truc Nhu'ya sarıldı.

ilan-ı aşk edilen gelin adayı flört ettiği damat adayının yanına giderek 'umarım seni hak ettiğin gibi sevecek birini bulursun' dedi. Daha sonra iki gelin adayı stüdyoyu şaşkın bakışların arasında terk etti.

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