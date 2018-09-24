Bu kış kar yağacak mı?

Ahmet Köse, geçen yılki gibi ılıman ve kurak bir kış beklemediğini belirterek, 'Bu yıl kara doyacağız' dedi. Köse, bu sene aralık ayından itibaren kış mevsiminin mevsim normalleri civarında geçeceğini ifade etti.

Ahmet Köse, geçen yılki gibi ılıman ve kurak bir kış beklemediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Uzun vadeli tahmin modelleri, bu sene aralıktan itibaren kış mevsiminin mevsim normalleri civarında geçeceğini gösteriyor. Geçen yıl ülkemizde en çok kar yağışı alan Erzurum başta olmak üzere birçok ilimiz kara hasret kalmıştı. Bu yıl bu kar yağışına olan hasret sona erebilir."