Bitkisel sütte yeni keşif: Bezelye sütü

Hem de inek sütünden yüzde 50 fazla kalsiyum içeriğiyle. Silikon Vadisi’nde kurulan Ripple adlı şirketin imza attığı bu yeni ürün, tüm bitkisel içerik temizlenerek üretiliyor; dolayısıyla bezelye tadına sahip değil.

Süt endüstrisi geleceğini alternatif üretim kaynaklarında arıyor. Geleneksel inek sütü üretimi uzmanlara göre gezegenimizde oluşan kirliliğin ve su tüketiminin başlıca nedenlerinden biri. Çünkü hayvan yetiştirmek için büyük kaynaklar gerekiyor. İnek sütünden uzak durmak isteyenlerin soya, kenevir, yulaf, pirinç, hindistan cevizi, badem gibi bitkisel tercihleri var. Şimdi bunların hepsinden daha fazla protein içeren yeni bir alternatif var; bezelye sütü.

Dünya gazetesinden Evrim Küçük'ün haberine göre, Silicon Vadisi'ndeki Ripple isimli bir start-up şirketi gıda sektörü için inovatif bir ürüne imza attı. Ripple, bezelye sütü geliştirdi. Ripple yağ, şeker ve bezelye kökenli proteini birleştirip süt üretiyor. Şirketin bunu yaparken kullandığı madde Ripple ve protein kelimelerinin birleşimiyle ve patenti için başvurduğu ‘Ripptein’. Bu maddeyi elde etmek için bezelyenin tüm bitkisel içeriği temizleniyor ve ortaya sadece protein kalıyor. Dolayısıyla elde edilen sütün tadı bezelyeye benzemiyor.

Ripple, yatırımcının gözdesi oldu

Ripple'ın bezelye sütü ABD'de raflardaki yerini almaya başladı bile. Ripple'ın çevre dostu üretimi, yatırımcının ilgisini çekmeye başladı bile. Finans kuruluşu Goldman Sachs, Ripple'a yapılan 65 milyon dolarlık yatırıma dahil oldu. Euclidean Capital Ventures liderliğindeki yatırım, Fall Line Capital ve S2G Ventures gibi şirketlerden gelen fonları da kapsıyor. Son yatırımla birlikte Ripple'ın 110 milyon dolar fon topladığı belirtiliyor. Son dört yıldır yatırımcılar et ve süte alternatif üretim yapmaya çalışan Impossible Foods ve laboratuvarda tavuk hücresi geliştiren Memphis Meats gibi start-up'lara yılda ortalama 1 milyar dolar fon sağladı. CB Insights tarafından yapılan araştırmaya göre inek sütü ve etten daha sağlıklı görüldüğü için bitkisel gıda ve içecek talebi artıyor. Özellikle ABD'de alternatif ürün satışları artarken, normal süt tüketiminin hız kestiği görülüyor. Bu trendi izleyen Goldman Sachs ve diğer yatırımcılar sektörde yatırımlarını hızlandırıyor.

İnek sütüne göre daha çevre dostu

Süt ürünleri için faaliyet gösteren hayvan çiftlikleri büyük bir sera gazı emisyonuna yol açıyor, dolayısıyla hayvansal sütün elde edilme biçimi dünya çapında çok büyük bir karbon ayak izine sahip. Bu da bezelye sütü gibi alternatiflerin önemini artırıyor. Ripple’ın uyguladığı yöntemde, karbon ayak izinin üçte bir oranına indiği belirtiliyor. Çünkü bezelye yetiştirmek, inek yetiştirmekten çok daha doğa dostu. Bezelye sütünün üretiminde inek sütüne oranla yüzde 95 daha az su tüketiliyor.

Besin değeri yüksek

Ripple, kremamsı bir lezzete sahip olan bezelye sütünün hafif bir içimi olduğunu belirtiyor. İçinde hiçbir hayvani katkı bulunmayan sütü, laktozsuz ve glutensiz. Besin değeri ise oldukça yüksek. Tıpkı normal süt gibi kahviltılık gevreklerle, kahve ya da kakao ile tüketilebiliyor. Bir porsiyon bezelye sütünün besin değeri söyle: 8 gram protein İnek sütünün yarısı kadar şeker İnek sütünden yüzde 50 fazla kalsiyum 32 gram DHA Omega-3 Vitamin D İnek sütündün daha fazla demir

Bitkisel süt pazarı 21 milyar dolara ulaşacak

Sebze ağırlıklı beslenmenin artması süt ürünlerinde bitkisel kökenli ürünlerin tercih edilmesine yol açıyor. Süte alternatif bitkisel ürün pazarının bu yıl 16.3 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor. Global Market Insights araştırmasına göre küresel bitkisel süt pazarının büyüklüğü 2024 yılında 21 milyar dolara ulaşacak. Kuzey Amerika 2017 yılı rakamlarına göre pazarın yüzde 25'ini elinde tutuyor.