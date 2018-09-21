Düğün çekimi artık cep yakmayacak

Yıllardır hayali kurulan o eşsiz gün belli olur ve tempolu bir koşuşturmanın içine girersiniz.

Tam bu aşamada hayal ettiğiniz fotoğraf çekimi ve düğün klibi için araştırmalara başlayarak maddi durumunuzu göz önünde bulundurarak en iyi düğün fotoğrafçısını seçmeniz gerekmektedir.

Düğün fotoğrafları bir düğünün en önemli aşamalarından birisidir. Eşi benzeri olmayacak bir günün telafisi mümkün değildir.

Günümüzde düğün yapmak oldukçta maliyetli bir hal almaya başladı. Yeni evlenen çiftler ise en çok bu maliyetin düğün adı altında katlanmasından şikayetçi.

İzmir’de ve Alaçatı’da artık düğün fotoğrafı çekimi yapmak artık maliyetli bir durum olmaktan çıkıyor. Dugunplus.com sitesinin başlattığı kampanya ile Drone ve GoPro gibi ekipmanların dahil olduğu çekimler sadece 999 TL ile yeni evlenen çiftlerle buluşuyor.