O ülkede 'nükleer felaket'e karşı iyot hapları dağıtılıyor

Belçika’da nükleer santrallerde kaza yaşanması ihtimaline karşı halka tedbir amacıyla iyot hapları dağıtılıyor. İyot haplarına eczaneler aracılığı ile ulaşılabiliyor. Amaç Dağıtılan yüksek dozdaki iyot haplarıyla tiroid kanseri riskini sınırlamak.Brüksel'de eczacı olarak çalışan Didier Ronsyn durumu değerlendirdi:

"Kampanya bugün başladı. Son saatlerde birçok kişi hapları almaya geldi."

Belçika'nın nükleer santallerinde geçmişten bu yana büyük sorunlar yaşanıyor. Santrallerin ne kadar güvenli olup olmadığı sorgulanıyor.Vatandaşlar konuyu değerlendirdi:

"Güzel bir fikir olduğunu düşünüyorum. Belli olmaz. Bu konuda henüz fazla bilgi sahibi değilim. Yan etkileri neler, gerçekten etkili mi. Konuyu biraz araştırmalıyım."

"Bir şey değişmeyecek. Alınan önlemler yetersiz kalacak. Nükleer kaza yaşanırsa, daha fazla önlem gerekecek. Her şeye rağmen iyot haplarının evde bulunması vatandaşlara yardımcı olabilir."

İyot haplarının vücütta etkili olabilmesi için santrallerden yayılan radyoaktif dalganın söz konusu bölgeye yayılmadan birkaç saat önce alınması gerekiyor.(euronews)