Yıllar önce bulduğu kimlik onu ele verdi

DHA - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla 14 yıldır aranan Yalçın Çalışır, başkasının kimliğini kullanarak, yattığı hastanede tedavi görürken yakalandı.

Kocaeli'de yaşayan İhsan Avcı, önceki gün doktora yazdırdığı ilaçları almak için eczaneye gitti. Kimlik bilgisi kontrolü yapan eczacı, Avcı'nın, kayıtlarda Çorlu Devlet Hastanesi'nde yatan hasta olarak geçtiğini gördü. Bunun üzerine eczacı, Avcı'ya ilaçları veremeyeceğini söyledi. Hastanede yatmadığını belirten Avcı, polise giderek, kimliğini kullanan kişiden şikayetçi oldu. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nce Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne durum bildirildi. Harekete geçen Çorlu polisi, İhsan Avcı'nın kimliğini kullanarak, hastanede tedavi gören kişinin Yalçın Çalışır olduğunu tespit etti. Hastanede yatan Çalışır, gözaltına alındı. Yapılan parmak izi kontrolünde Çalışır'ın, kesinleşmiş 14 yıl hapis cezası ile 7 suçtan 14 yıldır aranma kaydının bulunduğu tespit edildi. Yalçın Çalışır, ifadesinde, İhsan Avcı'nın kimliğini yıllar önce bulduğunu kaydederek, "Aranmam olduğu için kullandım. Bu kimlikle de rahatsızlığım nedeniyle hastaneye gidip tedavi oldum" dedi.

Yalçın Çalışır, polisteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.