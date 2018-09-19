Gümüşhane’de görüntülendi: Koruma listesinde

DHA - Kentte, arazi çalışmalarını sürdüren Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan Arap tavşanına rastladı.

Bölgede nadir görülen Arap tavşanı, ekipler tarafından fotoğraflanmasının ardından kaçarak gözden kayboldu. DKMP ekipleri daha sonra, görüntülemeyi başardığı hayvanın fotoğraf karelerini de sosyal medyada paylaştı. Paylaşımda, "Çok fazla bilinen bir tür değildir ve ilk karşılaştığınızda ne olduğunu bir türlü kestiremezsiniz. Tavşan gibi kulakları, kanguru gibi arka ayakları fare gibi gövdesi olan Arap tavşanı ‘Kırmızı Liste’de yer alan koruma altındaki türlerimizdendir" denildi.