Otostopçulardan Soylu'ya tepki: Gaspçı değiliz

Mehmet Emin Kurnaz/ Birgün- Şehrin merkezinde ya da unutulmuş bir beldede karşımıza çıkarlar. Sırtlarında kocaman çantaları, ellerinde ise gidecekleri yerin ismi yazan dövizlerle yol kenarında beklerler.

Onlar otostopçular. Otostop, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her geçen gün daha fazla kişinin rağbet ettiği bir ulaşım yöntemi. Ancak geçen hafta Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yaptığı “Otostopçuları arabanıza almayın” çağrısına kırgın ve tepkililer.

“Gaspçılarla aynı kategoride gösterildik”

32 yaşındaki Tarık Karnak tepki gösteren otostopçulardan biri. Emniyetin bu tür açıklamalarla otostopçuları kriminalize ettiğini savunan Karnak, kendilerinin gaspçılarla aynı kategoriye alındıklarını öne sürdü. Asıl tehlike altındakilerin otostopçular olduğunu aktaran Tarık Karnak sözlerini şöyle sürdürdü: İlk etapta güven önemli. Yollarda güven noktasında bazı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Ama bu durum beni otostop çekmekten vazgeçirmedi. Çünkü bana göre bir duruş bu. Yolculuğu bedavaya getirmek bazıları için mecburiyet olabilir. Ancak sadece bununla sınırlandırmak yanlış. Otostop bir alt kültür olarak da kullanılıyor. Tüm dünyada oldukça yaygın. Bazı olumsuz örnekler bizi korkutmamalı. Emniyetin ikazı yanlış.

Arabaya aldığınız herkes size saldıracak değil, arabanızı gasp edecek değil. Yoldan geçen biri de saldırabilir size. Otostopçulara güvenin, çünkü birbirimize güvenmek zorundayız. Üstelik yollarda tanıştığınız insanlarla dost olabilirsiniz.”Karnak, Türkiye’nin uluslararası gezi rotalarından biri olduğunu anımsatarak “Geçmişten bugüne Avrupa’dan Hindistan’a dek otostopla gezen alt kültürlerin uğrak bir noktası. Bu kültür doğru şekilde desteklenmeli” dedi.

Otostop çevre kirliliğini azaltıyor

18 yaşından bu yana otostopla seyahat eden 31 yaşındaki Özkan Akçay da tepki gösterenlerden biri. Muğla ve Antalya başta olmak üzere çok sayıda kenti bu yöntemle gezdiğini söyleyen Akçay, otostopun güzel yanlarını anlattı: “En başta istediğim yerleri özgürce gezip görebiliyorum, istediğim yerde inip istediğim yerde tekrar yola çıkabiliyorum. Yeni insanlarla tanışıp kültürel, bilimsel alışverişte bulunuyorum. Otostopun temelinde keşif ve öğrenmek var.”

Türkiye ve dünyada ulaşımın büyük bir sıkıntı olduğunu hatırlatan Akçay, şunları söyledi: “Toplu taşıma araçlarının yetmediği yerler var. Otostop çevreci bir pratik. Bugün yollarda milyonlarca araç ve bu araçlarda boş yer var. Bu boş yerleri doğru şekilde değerlendirsek trafikte daha az araç olur, hem insan sağlığı hem çevre için yararlı. Sadece arabaların saldığı egzozun azalması hava kirliliğini azaltmaya bir katkı.”

***

Güvenli yolculuk için altın kurallar

Otostop yapacakların dikkat etmesi gereken bazı kurallar var:

► Ağır yükle yola çıkmayın.

► Sabırlı olun, uzun süre yolda beklemeyi göze alın.

► Sağlık ve kondüsyon yönünden hazır olun.

► Güneş batmadan otostopu tamamlayın.

► Gideceğiniz yeri yazmak için yanınızda kağıt ve kalem bulundurun.

► Trafik kurallarına dikkat edin. Virajlarda otostop denemeyin.

► Kamyon ve kamyonet kasalarına güvensiz şekilde binmeyin.

► Sıcakkanlı ve dürüst olmak her zaman size avantaj sağlar.