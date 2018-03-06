Yaşlılar için sağlıklı yaşam köyü

DHA - TÜRKİYE'den Etra Holding öncülüğünde, ABD'de yaşlılara yaşam alanları oluşturan Avendelle ve Acıbadem Sağlık Grubu’nun çözüm ortaklığı ile İstanbul, Selimpaşa'da bir sağlıklı yaşam köyü oluşturdu. 200 milyon liralık bir yatırım ile kurulan sağlıklı yaşam köyünde sadece 55 yaş ve üzeri kişiler yaşayacak. 614 dairenin satışa sunulacağı yaşam köyünde hizmet verecek olan çalışanlar eğitim için özel olarak ABD'ye gönderilecek. 24 ay içerisinde faaliyete geçmesi planlanan HerDem Sağlıklı Yaşam Köyü’ndeki evler, 286 bin Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla satılacak. Dönemsel olarak kiralamanın yapılmayacağı sağlıklı yaşam köyünde, sözleşmeler en az bir yıllık olacak. Kiralama fiyatı ise aylık kişi başı 4 bin 500 Türk Lirası olarak belirlendi.

"ABD'Lİ FİRMA İLE İŞBİRLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

HerDem’in tanıtım toplantısında konuşan Etra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uyan, 45 konak içinde 614 hanenin yer aldığı sağlıklı yaşam köyü için, "38 bin metrekarelik inşaat alanı içerisinde 10 bin 300 metrekare sosyal alanımız var" dedi.

Sağlıklı yaşam köyünün fikrinin çıkış noktasının Türkiye'de hızla artan yaşlı nüfus olduğunu belirten Uyan, özellikle İstanbul'da havası en temiz yerlerden bir tanesi olan Selimpaşa'nın seçildiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'de 65 yaş üstü nüfus şu anda yüzde 9 civarında ve bu giderek artıyor. Bu kişilere yönelik çok sağlıklı çözümler bulunmuyor. 55 yaşında emekli olan bir insanın, ortalama yaşam sürelerini düşünürsek 25 yıl daha ömrü olduğunu gördük. 'Bu 25 yılı insanlar nasıl aktif geçirebilir?', 'Hastalanmadan, sağlığını nasıl koruyabilir?' gibi bir arayış içerisindeydik."

HerDem Sağlıklı Yaşam Köyleri’nde çözüm ortağı olarak yer alan Avendelle firmasının, ABD'de farklı eyalatlerde benzer 21 tesisi olduğunu belirten Uyan "Avendelle çok disiplinli bir firma, ABD'deki köylerinde yaşayanlarda memnuniyet oranı çok yüksek" dedi.

Toplantıda konuşan Avendelle firması CEO'su Terry Hubbard ise Türkiye'yi neden seçtikleri konusunda şunları söyledi: "Türkiye'nin çok güçlü bir ekonomisi var ve ayrıca yaşlıların bakımı konusunda çok iyi bir felsefeye sahipler. Bu da başarıya ulaşmaları için yeterli bir etken. HerDem Sağlıklı Yaşam Köyleri için de operasyon süresince büyüklerimizin bakımı, kaliteli bir yaşam sunmak konusunda uzmanlığımız doğrultusunda fikir verdik."