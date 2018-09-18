Sporda doğru bilinen 8 yanlış

Hevesle fitness'a başlayıp, sağlıklı ve fit olma yolunda ilk adımlarını atan birçok kişi, fitness hakkında doğru bilinen yanlışlar yüzünden sakatlanarak spordan soğuyor. Fitness Eğitmeni Umut Yanılmaz, fitness'ta doğru bilinen yanlışları sıraladı...

1-Nasıl olursa olsun, kilo kaybı iyidir:

Sağlıklı olmayan bir diyet programı veya dengesiz beslenmeyle kilo vermek birçok hastalığa neden olabilir. Kilo vermenin en sağlıklı yolu dengeli beslenme ve egzersizdir.

2- Her gün 100 mekik çekersen karın yağlarından kurtulabilirsin:

Bölgesel olarak kas geliştirilebilinir ancak bölgesel yağlanmadan kurtulmak pek mümkün olmayabilir. Her gün 100 mekik çekmek, sırt ağrılarına ve kronik bel problemlerine neden olabilir.

3- Daha fazla protein daha fazla kas demektir:

Kas büyümesi, antrenman ve rejenerasyonun bir sonucudur. Beslenme düzeninde daha fazla protein almak, kasların otomatik bir şekilde gelişmesini sağlamaz.

4- Kardiyoda 12. dakikadan itibaren vücut yağ yakmaya başlar:

Aslında kardiyo egzersizi yapmaya başladıktan sonra vücut hem karbonhidrat, hem de yağ yakar. İlk olarak karbonhidrat yakımına başlayan vücut, egzersiz süresinin uzamasıyla yağ yakımına başlar. Aynı zamanda vücuttaki yağ yakma süresi yaşa, cinsiyete, antrenman geçmişine ve vücut tipi özelliklerine göre değişiklik gösterir.

5- Formu korumak için haftada bir ya da iki kez antrenman yeter:

Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için haftada bir ya da iki kez antrenman yeterli değildir. Haftada en az üç gün belirli bir egzersiz planına sadık kalınmalıdır.

6- Ağırlık kaldırmak yağları kasa dönüştürür:

Yağ, kasa dönüşen bir şey değildir. Yağ ve kas, fizyolojik olarak çok farklı dokulara sahip. Yağ dokusu cildin alt kısmında, kasların arasında ve iç organların çevresinde yer alır. Kas dokusu ise üç temel tipe ayrılır ve bütün vücudu sarar. Ağırlık kaldırmak, yağlı bölgelerde kas oranının artmasına yardımcı olur. Yağ yakmanın en iyi yolu, sağlıklı bir beslenme planı ve düzenli egzersiz yapmakla oluşur.

7- Ağırlık çalışmaları erkeklere göredir:

Testosteron hormonu, kas gelişimini etkiler ve kadınlar bu hormonu erkeklerden daha az üretir. Kadınların kasları, erkeklerinki kadar gelişmese de kendi metabolizmalarına göre oldukça güçlenebilir ve daha çekici hatlara kavuşmalarını sağlayabilir. Kasları güçlendirmede ağırlık çalışmaları çok etkili bir yöntemdir ve cinsiyetle hiçbir alakası yoktur.

8- Formunu kaybetmen iki hafta sürer:

Kasların tonusunu kaybetmeye başlaması çok kişide bir hafta içinde görülür. Egzersiz yapmayı bıraktıktan çok kısa bir süre sonra kondisyonda gerileme başlar.