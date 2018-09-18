50 kız çocuğu sünnet edildikten sonra hastanelik oldu

Hürriyet- Burkina Faso Kadın Bakanlığı, sünnetin acemi bir şekilde hijyenik olmayan bir ortamda yapıldığını söyledi. Bakanlık ayrıca, olaydan sorumlu olduğu ileri sürülen 60 yaşında iki kadının ve kız çocuklarının ebeveynlerinin gözaltına alındığını duyurdu.

Burkina Faso hükümeti, 1996’da önce kadın sünnetini yasaklamıştı. Fakat UNICEF’e göre, yasak olmasına rağmen bazı aileler geleneklerini sürdürerek kaçak yollarla kız çocuklarını sünnet etmeye devam ediyor.

Hastaneye kaldırılanlar arasında en gençlerinin 4 yaşında olduğu kaydedildi.

BBC'nin aktardığına göre, olay ülkenin Kaya bölgesinde yaşandı. Gözaltına alınanların 3 yıla kadar hapis cezası alacağı düşünülüyor. Doktorlar, hastaneye kaldırılanlar arasında bulunan bazı kadınların hayati tehlikeyi henüz atlatamadıklarını belirtti.

KADIN SÜNNETİ NEDİR?

Kadın Genital Mütilasyonu (KGM) olarak da bilinen kadın sünneti ile genital bölgedeki klitorisin kısmen ya da tamamen kesilmesiyle gerçekleşiyor. Kültürel ritüel olarak bugün hala devam kadın sünneti, uluslararası sağlık örgütlerinin ve insan sağlık derneklerinin uyarılarına rağmen yapılmaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü de kadın sünnetini hiçbir sağlık gerekçesi olmadan yapılan zararlı bir uygulama olarak nitelendiriyor. Her yıl 6 Şubat’ta dünya çapında farkındalığı arttırmak ve bilinçlenmeyi güçlendirmek amacıyla Dünya Kadın Sünneti Farkındalık Günü etkinlikleri düzenleniyor.