Instagram’da son çılgınlık!

Yeni fitness çılgınlığı. Bu fotoğrafı Instagram’da gezinirken görürseniz hiç şaşırmayın. Bunun adı plogging.

Plogging İsveç’te başladı ancak #plogging karma etiketi ile ortaya çıkan birçok Instagram fotoğrafına dayanarak dünyanın dört bir yanındaki takipçileri toplamayı başardı.

Bu öyle bir akım ki bir yandan koşu yapıp kilo veriyorsunuz diğer yandan da koşarken yerlerdeki plastik şişeleri, teneke kutuları vs. topluyorsunuz. Hem daha fazla kalori yakıyorsunuz hem da doğayı koruma adına şahane bir iş yapıyorsunuz.

İsveç merkezli fitness uygulaması Lifesum, sıradan bir egzersizin 30 dakikada 235 kalori yaktığını plugging ile 30 dakikada en az 288 kalori yakmanın mümkün olduğunu açıkladı.

Ayrıca koşarken yerden bir şey almak için yapılan eğilme işleminin squattan daha iyi sonuç verdiğini de duyurdular.

Herkesin pluggingi uygulama şekli farklı kimi giysilerinin bir kenarına sıkıştırırken, kimi de çöp poşetlerine koyuyor ve o poşetleri koşu boyunca taşıyor.

Plugging ile çalışan kadınların fit görüntüleri ise Instagram’da binlerce like alıyor.