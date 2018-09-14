Aylık 3-4 bin lira maaş alacaklardı...

Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'nce bir süre önce aylık 3- 4 bin liralık ücretle 3 canlı model alınacağının duyurulduğu ilan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından iptal edildi.

DHA - ERÜ'den yapılan açıklamada, canlı model alınmayacağı belirtildi.

ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nce geçen ay 2018- 2019 güz ve bahar döneminde çalıştırılmak üzere, aylık 3- 4 bin liralık ücretle 3 canlı model alınacağı duyuruldu. Modellerin kadın ya da erkek sayısının seçmelerde belirleneceği belirtildi. Geçen yıl da 2 erkek ve 1 kadın canlı model arandığı açıklanmıştı. Model adaylarda aranan özellikler ise dikkat çekmişti. Adaylardan uzun süreli hareketsiz duruşa elverişli ve dayanıklı olmaları ile emekli olmamaları istenmişti. Sözleşmeli olarak işe alınacak ve en az lise mezunu olması gerektiği belirtilen adaylara, aylık 3- 4 bin lira ücret verileceği açıklanmıştı.

ERÜ'den yapılan açıklamada, canlı model alımı ile ilanın YÖK tarafından iptal edildiği duyuruldu. ERÜ'nün konuya ilişkin yazılı açıklaması şöyle:

"Güzel Sanatlar Fakültesi canlı model alım ilanı iptal duyurusu” başlığıyla yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı: Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesine 2018-2019 eğitim-öğretim yılında alınacağı ilan edilen 3 adet canlı model alımına ilişkin işlemler, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi gereğince geçici personel istihdamının sonuçlandırılamadığı gerekçesiyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından durdurulmuştur. Yapılan başvurular saklı kalmak üzere konuya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı çıktığı takdirde işlemler kaldığı yerden devam edecektir. Bu sebeple 11-12 Eylül 2018 tarihinde yapılacağı duyurulan seçme sınavı iptal edilmiştir. İlanen duyurulur."