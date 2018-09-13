'Kocanı Nasıl Öldürmelisin' diye öykü yazmıştı, meğer...

“Kocanı Nasıl Öldürmelisin” adlı bir öyküsü bulunan ABD’li yazar Nancy Crampton Brophy, eşini öldürdüğü ve yasadışı silah kullandığı suçlamasıyla tutuklandı.

T24'ün News.com internet sitesinden yer aktardığına göre, Nancy Crampton Brophy’nin Oregon Mutfak Sanatları Enstitüsü’nde öğretim görevlisi olan eşi Daniel Brophy’nin cesedi, 2 Haziran’da enstitünün eğitim mutfağına gelen öğrenciler tarafından bulundu. Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında aşk romanlarıyla tanınan yazar Nancy Crampton Brophy tutuklandı.

“Kocanı Nasıl Öldürmelisin” adlı öyküsünde kocalarından kurtulmak isteyen kadınlara tavsiyeler veren yazarın, kadınların zehir kullanmamalarını öğütlediği ve sevgililerini bu işe karıştırmamalarını belirttiği ortaya çıktı. Yazarın öyküsünde ayrıca “İnsanların ölmesini dilemek, ellerini faal olarak kana bulamaktan daha az meşakkatli fakat eğer cinayetle ilgili bir fikrim varsa o da herbirimizin içinde uyandırılmayı bekleyen bir katilin yattığı” ifadelerini kullandığı da bildirildi.

Nancy Crampton Brophy’nin eşinin ölümünün ardından ise sosyal medyadan “Kocam ve en yakın dostum öldürüldü. Olaylara anlam vermekte zorlanıyorum” ifadelerini içeren bir mesaj paylaştığı ortaya çıktı.