Yaşam savaşı veren Ece, sosyal medyadan çağrıda bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5 yıldır, ender olarak kemiklerde görülen bir kanser türü olan 'Ewing Sarkomu' nedeniyle kemoterapi ve radyoterapi gören, ancak sağlığına kavuşamayan Ece Küçükçelen (19), alternatif tedavi yöntemlerinden yararlanabilmek için Facebook sayfasından paylaştığı video ile yardım çağrısında bulundu. Yardım çağrısı sosyal medyada kısa sürede yayılan Küçükçelen'in durumuyla ilgili Fethiye Kaymakamlığı da inceleme başlattı.

Fethiye'nin Taşyaka Mahallesi'nde oturan Ece Küçükçelen, 10 yaşındayken önce bacakları ve kollarında kuvvetli ağrı hissetti. Küçükçelen ailesi tarafından Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Küçükçelen'e, 4 yıl süreyle herhangi bir teşhis konulamadı. Ağrıların daha da artması ile el ve kollarını kullanmakta zorluk çekmeye başlayan Küçükçelen'e, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde, kemiklerde çok nadir olarak görülen bir kanser türü olan 'Ewing Sarkomu' teşhisi konuldu. Kemoterapi ve radyoterapi tedavisine başlanılan Küçükçelen'e, 4 yol boyunca yapılan tedavilere rağmen sağlık durumunda bir gelişme olmadı. Bunun üzerine Küçükçelen, kemoterapi tedavisini bir yıl önce reddedip, sadece radyoterapi tedavisine devam etti. Yine durumda bir değişiklik olmazken 58 kilodan 38 kiloya kadar düştü.

Bunun üzerine genç kız, Facebook sayfasından alternatif tedavi yöntemleri için yardım istedi. Küçükçelen'in Facebook sayfasından gözyaşları içinde yayınladığı videoda, "5 yıldır kanser hastalığını atlatmaya çalışıyorum. Kanser en çok kemiklerimde, tümör şeklinde görüldü. Cerrahi müdahale yapıldı. 18 kür kemoterapi tedavisi aldım ama işe yaramamaya başladı. Son 1 yıldır hiçbir tedavi alamıyorum. Birçok farklı tedavi yöntemi var ama bunu devlet karşılamıyor. 1 yıldır tedavi alamadığım için hastalığım çok fazla arttı. Şu an da akciğerimde, omurgalarımın çeşitli yerlerinde, kemiklerimde hastalık var. Bir an önce tedavi olmam lazım. Kemoterapi alamıyorum, 38 kiloya düştüm. Birçok politikacıdan alternatif tedavi için maddi yardım istedim ama hiçbiri sözlerini tutmadı. Sizden bana destek olmanızı istiyorum. Umarım bir an önce beklediğim destek gelir" dedi. Küçükçelen'in bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Yardım için sosyal medyada birçok sayfa açılıp, imza kampanyası oluşturuldu.