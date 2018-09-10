O ülkede aileler için pazar günleri AVM'leri kapama planı

BBC Türkçe- Ekonomik Kalkınma ve Çalışma Bakanı Luigi Di Maio dün yaptığı açıklamada, 2012'de dönemin başbakanı Mario Monti tarafından ekonomik krizle mücadele amacıyla mağazaların çalışma saatlerine serbestlik getirilmesini eleştirdi.

Di Maio, "Alışveriş merkezlerinin hafta sonu ve tatil günlerinde kapalı kalmasını öngören yasayı yıl sonuna kadar onaylayacağız. Monti hükümetinin yaptığı gibi çalışma saatleri serbest bırakılmayacak. Bu serbestleştirme İtalyan aileleri yok ediyor. Açılış-kapanış saatlerine yeniden bir düzen getirmek gerekiyor" dedi.

Mario Monti yönetimindeki teknokrat hükümetin ekonomik krize karşı 2012'de uygulamaya koyduğu İtalya'yı Kurtarma (Salva Italia) paketiyle mağazalara hafta sonu ve resmi tatillerde de açık kalma serbestisi getirilmişti.

Ancak bu değişiklik başta Pazar günlerinin tatil olmasını isteyen Katolik Kilisesi ve sendikalar olmak üzere bazı kesimlerin tepkisini çekmişti. Küçük işletmeler de, yalnızca büyük mağazaların daha uzun süre açık kalma yükünü kaldırabileceğini ve bu durumun küçük mağazalara karşı haksız rekabete yol açtığını savunuyordu.

Koalisyon ortaklarından 5 Yıldız Hareketi'nin siyasi lideri ve hükümetin Başbakan Yardımcısı da olan Luigi Di Maio'nun yıl sonuna kadar yeni düzenlemeyle alışveriş merkezlerinin Pazar günleri ve tatillerde kapatılacağı açıklaması yeniden tartışmalara yol açtı.

'İşten çıkarmalar gündeme gelebilir' eleştirisi

Böyle bir kısıtlamayla, binlerce mağaza çalışanının işten çıkarılmasının gündeme gelebileceği belirtiliyor. Ülkenin en büyük süpermarketlerinden biri olan Conad'ın Genel Müdürü yasa değişikliği geçerse 40-50 bin çalışanın işinin tehlikeye girebileceğini söyledi.

İtalyanların Cumartesi gününden sonra en çok alışveriş yaptığı ikinci günün Pazar olduğu ve mağazaların bu günde kapalı kalması halinde büyük bir gelir kaybı yaşanabileceği belirtiliyor.

Pazar ve tatil günlerinde büyük mağazaların kapatılmasının en büyük destekçilerinden biri ise Katolik Kilisesi. Geçmişte İtalyan Piskoposlar Konferansı'nın Çalışma Komisyonu başkanlığını da yapmış olan Monsenyör Giancarlo Bregantini, mağazaların Pazar günleri de açık kalmasının "etik olmayan bir ekonomi" şekli olduğunu söyledi. Bregantini, yeni hükümetin yasa değişikliği kararını "Tanrı'nın bir lütfu" diye tanımladı ve mağazaların Pazar günleri kapalı kalmasının "ailelere yeniden huzur getireceğini" savundu.

Corriere della Sera gazetesinde baş sayfadan yayımlanan bir analizde ise bu yasa değişikliğinin farklı meslek grupları arasında ayrımcılığa ve haksızlığa yol açacağı belirtildi. Doktor, hemşire, polis, pilot, garson gibi birçok farklı meslekte çalışanların Pazar ve tatil günlerinde de çalışmak zorunda olduğunu vurgulayan gazete, "Dinlenme hakkı mı? Herkes için geçerli değil" dedi.

Bugünkü gazetelerin çoğu tartışmaya baş sayfasından yer verirken Bakan Di Maio yeni bir açıklama yaparak mağazaların tamamına Pazar günleri kapalı kalma zorunluluğu getirilmeyeceğini söyledi. Di Maio, mağaza yönetimi ve sendikaların belirleyeceği bir takvime göre bir vardiya sistemi getirileceğini belirtti ve "Mağazaların yalnızca yüzde 25'i açık kalacak, gerisi kapalı olacak" dedi.