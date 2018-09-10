Tarihi yapı gözyaşları eşliğinde taşındı

Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf ilçesindeki Zeynel Bey Kümbeti ve Artuklu Hamamı'nın ardından İmam Abdullah Zaviyesi de Ilısu Barajı sularının altında kalmaması için yeni yerine taşındı.

DHA - 1 saat 40 dakikada taşınan türbenin özel araçla geçişi sırasında bazı kadınların duygulanıp, gözyaşı döktüğü görüldü.

Ilısu Baraj Gölü altında kalacak antik kent Hasankeyf'te tarihi eserlerden İmam Abdullah Zaviyesi de yeni yerleşim birimi yakınındaki arkeoparka taşındı. Zeynel Bey Kümbeti ve Artuklu Hamamı'nın ardından 12'nci yüzyılda Artuklular tarafından inşa edilen, yıkılmasının ardından Eyyubiler döneminde onarılan İmam Abdullah Zaviyesi de yeni kültür adasına taşındı. Tarihi yapının sabah erken saatlerde özel araçla yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıktaki arkeoparka taşınma işlemlerini izleyen Kesmeköprü-3 köylüleri duygulu anlar yaşadı. 9 çocuk annesi Selime Tapkan (65), yıllarca komşu oldukları türbenin köylerinden uzaklaşmanın hüznünü yaşadıklarını ifade etti. Gözyaşlarını tutamayan Tapkan, "İmam Abdullah Zaviyesi türbesiyle yıllarca komşuyduk. Çocukluğumuzdan beri hep ziyaretine giderdik. Şimdi de bizden uzaklaştı. Buradan ayrıldı diye üzülüyoruz" dedi. Sabah erken saatlerde türbenin taşınma işlemlerini izleyen Kesmeköprü-3 köyünden İbrahim Tapkan (73) da türbenin geçici sırasında el sallayarak "Nereye gidersen ziyaretine geleceğiz" demesi dikkat çekti.

800 ton ağırlığında olan İmam Abdullah Zaviyesi'nin taşınmasıyla ilgili bilgi veren DSİ Genel Müdür Yardımcısı Murat Dağdeviren, tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Hasankeyf'te üçüncü eserimizi taşıyoruz. İlk Zeynel Bey, ardından Artuklu Hamamı taşıdık, şimdi ise İmam Abdullah Zaviyesi'ni taşıyoruz. İmam Abdullah Zaviyesi, Artuklular döneminde 12'nci yüzyılda inşa edilmiş bir zaviye. Daha sonra İmam Abdullah'ın kabri esas alınarak, etrafına zaviye tekrar şekillendirilmiş. Ardında da 1478 yılında Akkoyunlar döneminde de bir restorasyon görmüş. Osmanlı döneminde de çeşitli restorasyonlar yapılmış, Kültür Bakanlığınca da güçlendirme yapıldı. Türbenin ağırlığı 800 ton, 256 tekerlekten oluşan modüler taşıyıcı sistemle 2400 metre uzaklıktaki yere yerleşecek. Taşıma işi, gerek koruma kurulu gerek, Kültür ve Turuzm Bakanlığı ve gerekse Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerince büyük hassasiyet gösterilerek gerçekleştirildi. Taşınan eserin fiziksel durumu, bugüne kadar taşıdığımız eserler arasında en kötü durumda olandı. Eseri 1 saat 40 dakika da yeni yerine taşıdık. Yeni yerinde bundan sonra yerleştirme yapılacaktır. Çarşamba günü de 13 metre yüksekliğindeki minaresi taşınacak."

3 ESER 100 METRE ARALIKLARLA YERLEŞTİRİLDİ

Batman'ın, yapımı süren Ilısu baraj göleti altında kalacak olan tarihi Hasankeyf ilçesinde sular altında kalmamaları için taşınan 3 tarihi eseri yeni yerleşim birimindeki Arkeopark'ta, daha önceki konumlarına göre daha yakın mesafede yeni yerlerine yerleştirildi.

Hasankeyf ilçesinde Dicle Nehri'nin karşı yakasında bulunan tarihi eserlerden önce Zeynel Bey Türbesi, ardından Artuklu Hamamı ve bugün de İmam Abdullah Zaviyesi, mevcut yerlerinin sular altında kalacak olması nedeniyle yeni yerleşim birimine taşındı. Daha önce aralarındaki mesafe 300-600 metre olan 3 tarihi eser, yeni Arkeopark'ta birbirlerine 100'er metre mesafeye yerleştirildi.