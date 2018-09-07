Musk'tan canlı yayında şaşırtan hareket

ABD'li uluslararası elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kurucu ortağı ve CEO'su Elon Musk, katıldığı bir Podcast yayınında marihuana içti.

Amerikalı milyarder Musk, perşembe gecesi iki buçuk saatlik bir röportaj için oyuncu Joe Rogan'ın Podcast programına katıldı. Röportaj süresindece, insanlığın ve yapay zekanın geleceği hakkında konuşuldu.

Röportaj sırasında, eline bir marihuana alan Joe Rogan marihuanayı yaktı ve içmeye başladı. Rogan, şaşkınlığını gizleyemeyen Musk'a "denemek ister misin" diye sordu. "Bir kere deneyebilirim" diyen Musk, marihuananın legal olup olmadığını öğrendikten sonra, Rogan'ın uzattığı marihuanayı aldı ve içmeye başladı.

Geçtiğimiz yıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile baş başa görüşen Musk, Saray’da gerçekleşen görüşmenin ardından Anıtkabir’i ziyaret etmişti. Anıtkabir’de çektirdiği fotoğrafı ise Instagram hesabından paylaşmış ve Mustafa Kemal Atatürk için "3 kırık kaburga, delinmiş bir ciğer; Ve o savaşmaya devam etti..." ifadelerinde bulunmuştu.