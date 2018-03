On Numara çekiliş sonuçları açıklandı

On Numara çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Geçtiğimiz hafta 10 bilen 4 kişinin büyük ikramiyeyi kazandığı On Numara'nın bu haftaki çekiliş sonuçları az önce açıklandı.

On Numara sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her perşembe günleri gerçekleşirilen On Numara oyununun 813. hafta çekilişi az önce tamamlandı ve çekiliş sonuçları paylaşıldı. Bir önceki çekiliş sonuçlarına göre, 10 bilen 4 kişi 85 bin 416 lira tutarında ikramiye kazanmıştı. Peki, bu hafta On Numara sonuçlarına göre kazandıran numaralar neler? İşte büyük umutlarla kuponlarını satın alan vatandaşların merakla beklediği 5 Mart On Numara çekiliş sonuçları...

ON NUMARA SONUÇLARI

5 Mart On Numara sonucu: 02 - 05 - 10 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 23 - 27 - 30 - 41 - 42 - 47 - 50 - 54 - 63 - 66 - 68 - 70 - 73 - 77