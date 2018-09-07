Eşcinsel ilişki o ülkede artık suç değil

Hindistan anayasasının 377. Maddesi "doğa düzenine aykırı" olduğu gerekçesiyle "eşcinsel ilişki"de bulunanlara 10 yıla kadar hapis cezası veriyordu.

Hindistan'daki bu yasanın, eşcinsel ilişkiyi suç olarak niteleyen en eski yasalardan biri olduğu ve İngiliz sömürgesi döneminden kaldığı ifade edildi.

The Guardian'ın haberine göre; 5 yargıçtan oluşan komisyon tarafından oy birliği ile "eşcinsel ilişkinin" artık bir suç olarak nitelendirilmeyeceği onaylandı. Mahkemenin dışında kararı bekleyen vatandaşlar, olumlu kararın sonunda sevinç gösterileri düzenledi.

LGBTİ aktivistleri gazeteci Sunil Mehra, Ritu Dalmia, dansçı Navtej Singh Johar, iş insanı Ayesha Kapur ve Aman Nath, sömürge döneminden kalma yasanın kaldırılması için dava açmıştı.