Bebeğinin esrar yediği ortaya çıkınca tutuklandı

Fransa'nın Béziers Mahkemesi tarafından, 27 yaşındaki bir baba bebeğinin uyuşturucu yuttuğunun anlaşılmasının ardından 30 ay hapis cezasına çarptırıldı.

19 Ağustos'ta, durumun iyi olmadığı gerekçesiyle hastaneye götürülen 17 aylık bebeğin, yapılan muayenelerden sonra esrar yuttuğu tespit edildi.

20 Minutes haber sitesinin bildirdiklerine göre; hastane yetkilileri tarafından, bebeğin muayene sonucu polise bildirildi. Polisin, 27 yaşındaki babanın evinde arama yaptığı ve evde 1.1 kilo esrar bulunduğu ifade edildi.

Daha önce 3 defa uyuşturucu kullanımından dolayı sabıkası bulunan babanın savcılığa sevk edildiği ve mahkeme kararından sonra 30 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. 17 aylık bebeğin sosyal hizmetlere tespit edildiği ifade edildi.