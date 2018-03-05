Uçakta akıl almaz mastürbasyon olayı!

Malezya'da 20 yaşındaki Bangladeşli bir vatandaş, seyahat etmek üzere bindiği uçağın kalkışından hemen sonra kıyafetlerini çıkarıp cinsel içerikli film izlemeye başladı.

Film izlediği sırada kendisini tatmin eden adam yolcuların büyük tepkisiyle karşılaştı.

Malezya’da yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. ir yolcu herkesin içinde cinsel içerikli film izleyerek kendini tatmin etmeye çalıştı. Bangladeş vatandaşı olduğu öğrenilen 20 yaşındaki şahsa uçağın içerisinde bulunan diğer yolcular büyük tepki gösterdi.

HOSTESLERE SARKINTILIK YAPTI

Sapık ruhlu yolcu uçakta bulunan diğer insanlardan gelen tepkiler üzerine hızlı adımlarla tuvalete yöneldi. Genç adam tuvalete gittiği sırada kabin görevlisine sarılmaya çalıştı. Kabin görevlisi bunu kabul etmeyince bu defa bir hostese saldırdı.

ELLERİ BAĞLANARAK SAKİNLEŞTİRİLDİ

Kabin görevlileri, yolcuların da yardımıyla koltuğunda kendini tatmin eden gencin ellerini kablo ile arkadan bağlayarak kontrol altına aldı. Uçak Dhaka şehrine indikten sonra polis uçağa girip yolcuları rahatsız eden genci gözaltına alarak polis merkezine götürdü.