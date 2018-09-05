Kültür ve Turizm Bakanlığı, menemen konusunda ne dedi?

Yemek yazarı Vedat Milor’un “Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?” sorusuna Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafsız kaldı.

Sosyal medya hesabından bir anket paylaşan Milor, "Menemen soğanlı mı olur soğansız mı" diye sormuştu. 437 bin kişinin katıldığı ankette "soğanlı olur" diyenler % 51 ile kazanmıştı.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kulturportali.gov.tr web sayfasında 2 farklı menemen tarifine yer verdiği görüldü. Isparta'nın "Kuru Biberli Menemen" tarifinde soğan bulunurken, Samsun'un Çakallı Menemeni'ne ise soğan konulmadı.

3 KURU SOĞAN

Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kaynak gösterilerek yapılan Kuru Biberli Menemen tarifinde, bir servis tabağı dolusu kuru sivri biber, 4 adet domates, 3 adet orta boy kuru soğan, 4 çorba kaşığı sıvı yağ, 4 adet yumurta, tuz ve su malzemeleri kullanıldı. Menemenin yapılışı ise şöyle anlatıldı: "Kuru biberler haşlanarak suyu süzülür. Tavaya yağ eklenerek doğranan soğanlar biraz kavrulduktan sonra biberler eklenir ve kavrulur. Üzerine domates eklenip kavrulmaya devam edilir. Karışım kavrulduktan sonra yumurtalar kırılarak pişirilir ve servis yapılır."

PASTIRMALI MENEMEN

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yayınından alınan Çakallı Menemeni'nde ise 250 gram tereyağı, 15 gram yeşil biber, 600 gram domates, 10 gram pastırma, 100 gram kaşar peyniri, 8 yumurta kullanıldı. Tarifi şöyle: "Tereyağında biber öldürülür, domates ezerek pişirilir. 10 gram pastırma ve 100 gram kaşar iyice eriyene kadar pişirilir. Yumurtalar isteğe göre pişirilir. Çakallı mevkiinde yer alan lokantalarda sunulan yörenin özel bir lezzetidir."