80 yıldır evli olan çift Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Japonya'da 80 yıldır evli olan bir çift, 'dünyanın en uzun evli kalan çifti' ünvanını alarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Japonya'da 108 yaşındaki Masao Matsumoto ve 100 yaşındaki eşi Miyako, 1937 yılından beri sürdürdükleri evlilikleriyle ve 'yaşayan ve toplam yaşları en büyük olan evli çift' olma özellikleriyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Matsumoto çiftinin yaşlarının toplamı 208 ediyor.



Miyako, eşi Masao ile birlikte yaşadıkları huzurevinde, aile üyelerinin bulunduğu bir fotoğraf çerçevesinin öndünde, bir yandan gülerek "Çok mutluyum, bu, sabrım sayesinde gerçekleşti" dedi.

Matsumoto çifti, Japonya'nın savaşa girmesi ve Masao'nun bir asker olarak yurtdışına gönderilmesi nedeniyle hiçbir zaman bir düğün yapamadı ancak geçen ay doğan 25. torunları da dahil olmak üzere, büyük bir aileye sahip olabildi.

'HAYATLARININ SON EVRESİNE GİRDİLER'

Çiftin kızları Hiromi ise, "Hayatlarının son evresine girdiler. Bu ödülü almış olmaları onlar için bir onur. Hayatlarının sonuna kadar huzurlu bir yaşam sürmelerini çok isterim" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı'ndan alınan verilere göre Japonya, 84 yıl civarındaki ortalama yaşam beklentisi oranıyla Hong Kong'un çok az gerisinde yer alıyor.

Guinness Dünya Rekoru'na göre, dünyadaki en yaşlı evli çift rekoru ise, toplam yaşları 110 olan Norveçli Karl ve 20014 yılında hayatını kaybeden Gurdren Dolven çiftinde yer alıyor.