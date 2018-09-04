Türkiye, iklim değişikliği riski altında

Yaklaşık 12 bin yıl önce sona eren son buzul çağından bu yana gezegenin iklim sistemi ve yüzey sıcaklık ortalaması yaklaşık 14 derece civarında bir stabilite içinde seyrediyordu.

Ancak özellikle sanayi devriminden bu yana insan faaliyetleri kaynaklı sera gazı salımlarının atmosferdeki birikiminden dolayı bu stabilite bozulmaya başladı ve iklim değişikliği tehdidi baş gösterdi.

Devletler de bu tehdide karşı ortak bir çalışma başlattı. Birleşmiş Milletler’in İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi çerçevesinde sera gazları salınımını azaltmayı amaçladığı Paris İklim Sözleşmesi 22 Nisan 2016 tarihinde imzaya açıldı ve 196 ülkenin imzasıyla 4 Kasım 2016’dan itibaren yürürlükte.

ABD Başkanı Donald Trump, iklim değişikliğinin gerçek dışı olduğunu ileri sürerek ülkesini anlaşmadan çekse de New York Times’ın hazırladığı interaktif dosya, tehdidin gelecek yıllarda ülkeleri çöküşe götürecek kadar ciddi olduğunu ortaya koyuyor.

NYT’nin interaktif içeriğinde yaşadığınız şehrin iklim değişikliğinden nasıl etkilendiğini ve 30 yıl sonra nasıl değişeceğini görebiliyorsunuz.

Rhodium Grup, Chicago Üniversitesi, Kalifornia Üniversitesi ve Berkeley’den iklim değişikliği uzmanları, ekonomistler ve data analizcilerinin katkısıyla hazırlanan iklim değişikliği haritasına göre Türkiye de bu tehditten en çok etkilenen ve daha da etkilenecek olan ülkeler arasında yer alıyor.

Hazırlanan projede, 1960'dan 2089’a kadar yılda 32 dereceyi bulması beklenen günlerdeki öngörülen artış verileri paylaşılıyor.Bugün 50 yaşındaki Ankara doğumlu biri, doğduğunda yılda beş defa 32 derece sıcaklığına ulaşırken bugün yılda tam 23 güne çıkmış durumda bu tablo.

Bir modellem sistem ile çalışan harita, bir 30 yıl sonra ise, yani 2048’de yıl içinde 32 derecenin veya üstünde beklenen çok sıcak günlerin 34 güne çıkacağını söylüyor. Uzmanlar, muhtemel değişimin 28 ila 44 gün arasında olacağını öngörüyor. Bu yüzyılın sonunda ise 36 ila 66 gün arasında çok sıcak günler bekleniyor.

İstanbul’da ise durum Ankara’ya göre daha az etkilenecek şekilde haritaya yansıyor.

50 yıl önce 32 derece sıcaklık beklentisi olmazken bugün yılda ortalama dört gün 32 derecenin üzerinde sıcaklık bekleniyor. Harita, 30 yıl sonrasında 10 günü işaret ederken uzmanların öngörüsü 5 ila 17 gün arasında…

Takvim yaprakları 2089’u vurduğunda ise yılda 35 günün 32 derece veya üstünde bir sıcaklıkta geçmesi bekleniyor.

Bugün 50 yaşındaki Ankara doğumlu biri, doğduğunda yılda beş defa 32 derece sıcaklığına ulaşırken bugün yılda tam 23 güne çıkmış durumda bu tablo.

Bir modellem sistem ile çalışan harita, bir 30 yıl sonra ise, yani 2048’de yıl içinde 32 derecenin veya üstünde beklenen çok sıcak günlerin 34 güne çıkacağını söylüyor. Uzmanlar, muhtemel değişimin 28 ila 44 gün arasında olacağını öngörüyor. Bu yüzyılın sonunda ise 36 ila 66 gün arasında çok sıcak günler bekleniyor.

İstanbul’da ise durum Ankara’ya göre daha az etkilenecek şekilde haritaya yansıyor.

50 yıl önce 32 derece sıcaklık beklentisi olmazken bugün yılda ortalama dört gün 32 derecenin üzerinde sıcaklık bekleniyor. Harita, 30 yıl sonrasında 10 günü işaret ederken uzmanların öngörüsü 5 ila 17 gün arasında…

Takvim yaprakları 2089’u vurduğunda ise yılda 35 günün 32 derece veya üstünde bir sıcaklıkta geçmesi bekleniyor.

Dünya Sağlık Örgütü, 2030-50 yılları arasında, iklim değişikline bağlı olarak yılda 250 bin ekstra ölüm bekliyor. Örneğin Zika, Ebola gibi virüslerin yol açtığı salgınlar iklim değişikliği ile başka ülkelere de yayılması ihtimal dahilinde.

Dünya Ekonomik Raporu'nun Küresel Risk Raporu'na göre, etkisi bakımından dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük beş riskin biri kitlesel imha silahları, diğer dördü ise iklimle ilgili: şiddetli hava şartları, su krizi, büyük doğal felaketler, iklim değişikliğine karşı uyum tedbirlerinin alınmaması olarak gösteriliyor.

New York Times’ın çalışmasında alarm veren ülkelerin başında İspanya geliyor. Başkent Madrid, 30 yıl sonra yılda 72 gün kadar 32 derece ve üstünde aşırı sıcak günlere sahne olacak. Bu yüzyılın sonunda ise bu rakamın 99 güne kadar çıkması öngörülüyor.



ABD Başkanı Trump’ın önemsediği bu kaygılandıran gerçek, önümüzdeki yıllarda New York’u da vuracak.

Haritaya göre 1968’ten 2089’a New York’taki sıcak günlerin değişiminde 34 gün artış gözlemleniyor.

Hâlihazırda açlık ve sefalet nedeniyle büyük göçlere neden olan Afrika, iklim değişikliğinden yine en büyük darbeyi yiyecek kıta olacak.

Yine Hindistan ve Endonezya gibi Asya ülkeleri de yüzyılın sonunda aşırı sıcak günlere hapsolmuş bir iklimle karşı karşıya kalacaklar.

Haritaya göre Endonezya’nın başkenti Jakarta ve Hindistan’ın başkenti New Delhi, en çok etkilenecek şehirler arasında yer alacak.



İklim değişikliğinden en az etkilenecek ülkelerin başında ise Rusya başta olmak üzere İngiltere ve Almanya ile İskandinav ülkeleri geliyor.

Veriler, yakın bir gelecekte iklim değişikliği nedeniyle insanların ülkelerini terk edip bu ülkelere kaçacağına şahit olabileceğimizi ortaya koyuyor.

Yaşadığınız toprakların iklim değişikliğinden nasıl etkilendiğini görmek için New York Times’ın interaktif projesine giderek siz de bu bilgilere sahip olabilirsiniz. Şehirlerin gelecek yıllarda daha ne kadar fazla sıcaklıkla boğuşacağını haritadan işaretleyerek görebilirsiniz.