Empatik misiniz?

Size açılan bu insanlar, bunu neden yaptıklarını bilmezler – zaten önemli de değildir. Aşağıdaki 16 madde ile empatik insanların en belirgin özelliklerini açıklıyoruz.
1- Sıklıkla “çok hassas” ya da “çok duygusal” oldukları söylenir
Empatikler, “çok” şu ya da “çok” bu değildirler. Başkalarının fazla duygusallık olarak tanımladıkları şey, yalnızca duygularla temas halinde olma durumudur.
2- Yalan duymaktan hoşlanmazlar
Empatik insanlar, karşılarındaki kişinin yalan söylediğini bir bakışta anlayabilirler. İnsanların çoğu, kendilerine yalan söylenilmesinden nefret eder; ancak bir empatik için durum çok daha vahimdir.
3- Negatif görüntülerden doğrudan etkilenirler
Empatikler açısından, bir şeyi “hissetmemek” adeta imkânsızdır. Haberler, sosyal medyadaki şiddet hikâyeleri... Bunlardan mümkün olduğunca kaçınırlar. Dünyadaki acıların gayet farkındadırlar ve bunları her gün yüreğinde hissederler.
4- Kalabalıklarda bunalırlar
Empatikler, her türlü kişilik türünü kapsarlar. İçekapanıklık, dışadönüklük, her ikisi de bir arada mevcuttur. Ama yine de en dışadönüğü bile kalabalıkta kolaylıkla bunalır.