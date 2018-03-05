Empatik misiniz?

Empatik insanlarda, manyetik bir şeyler vardır; insanları kendilerine çeken bir güce sahiptirler.

Size açılan bu insanlar, bunu neden yaptıklarını bilmezler – zaten önemli de değildir. Aşağıdaki 16 madde ile empatik insanların en belirgin özelliklerini açıklıyoruz.

1- Sıklıkla “çok hassas” ya da “çok duygusal” oldukları söylenir

Empatikler, “çok” şu ya da “çok” bu değildirler. Başkalarının fazla duygusallık olarak tanımladıkları şey, yalnızca duygularla temas halinde olma durumudur.

2- Yalan duymaktan hoşlanmazlar

Empatik insanlar, karşılarındaki kişinin yalan söylediğini bir bakışta anlayabilirler. İnsanların çoğu, kendilerine yalan söylenilmesinden nefret eder; ancak bir empatik için durum çok daha vahimdir.

3- Negatif görüntülerden doğrudan etkilenirler

Empatikler açısından, bir şeyi “hissetmemek” adeta imkânsızdır. Haberler, sosyal medyadaki şiddet hikâyeleri... Bunlardan mümkün olduğunca kaçınırlar. Dünyadaki acıların gayet farkındadırlar ve bunları her gün yüreğinde hissederler.

4- Kalabalıklarda bunalırlar

Empatikler, her türlü kişilik türünü kapsarlar. İçekapanıklık, dışadönüklük, her ikisi de bir arada mevcuttur. Ama yine de en dışadönüğü bile kalabalıkta kolaylıkla bunalır.