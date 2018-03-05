5 Mart 2018 12:15

Sosyal medyayı ikiye bölen görüntü

Sosyal medyayı ikiye bölen görüntü
Uzaylıların varlığına dair kanıtlar bulmaya çalışan Secureteam10 adlı grup, Google Earth üzerinden bulduğu bir görüntüyü paylaştı.
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 İddialarına göre görüntüdeki obje, Dünya'ya düşmüş uzaylıların aracı.

Atlantik Okyanusu'nun güneyinde ve Antarktika'nın kuzeyinde bulunan Güney Georgia Adası'ndaki Paget Dağı'nda Google Earth ile alınan görüntüde kar üzerinde süründükten sonra karın içine doğru girmiş bir nesne gözüküyor.

Uzaylıların varlığına inananlar bunun Dünya dışından gelip düşen bir uzay gemisi olduğunu iddia ediyor. Youtube'ta paylaşıldıktan sonra birçok kişi fotoğrafı yorumladı. Bazıları, bunun yakınlardaki bir buzuldan kopup sürüklenmiş bir kaya olduğunu ileri sürdü.

 Uzaylı iddiasını alaya alanlar ise "Bu Noel Baba'nın kayağı" ya da "Süpermen de bir dağa çarptığında böyle görülüyor" gibi yorumlar yaptı.

 

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