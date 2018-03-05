Sosyal medyayı ikiye bölen görüntü

İddialarına göre görüntüdeki obje, Dünya'ya düşmüş uzaylıların aracı.

Atlantik Okyanusu'nun güneyinde ve Antarktika'nın kuzeyinde bulunan Güney Georgia Adası'ndaki Paget Dağı'nda Google Earth ile alınan görüntüde kar üzerinde süründükten sonra karın içine doğru girmiş bir nesne gözüküyor.

Uzaylıların varlığına inananlar bunun Dünya dışından gelip düşen bir uzay gemisi olduğunu iddia ediyor. Youtube'ta paylaşıldıktan sonra birçok kişi fotoğrafı yorumladı. Bazıları, bunun yakınlardaki bir buzuldan kopup sürüklenmiş bir kaya olduğunu ileri sürdü.

Uzaylı iddiasını alaya alanlar ise "Bu Noel Baba'nın kayağı" ya da "Süpermen de bir dağa çarptığında böyle görülüyor" gibi yorumlar yaptı.