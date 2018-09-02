Kazada ölen ya da yaralanan olmazken her iki araç da hasar gördü. Aracın Apple’ın otonom (sürücüsüz) araba projesi Titan’ın parçası olduğu açıklandı. Apple’ın kendi sürücüsüz araçlarını yapmaya çalışıyor olabileceği gibi Titan’ın, mevcut arabalara uyarlanabilecek bir sürücüsüz teknoloji geliştirme çabası olabileceği de öne sürülüyor. Apple’ın trafikte 66 sürücüsüz arabası var. Bu araçlara 111 kayıtlı sürücünün nezaret ettiği belirtiliyor.
2 Eylül 2018 23:31
Sürücüsüz araca sürücü çarptı
ABD’nin California eyaletinde bir sürücü, aracıyla Apple’ın modifiye edilmiş “Lexus RX450h” modeli aracına arkadan çarptı.
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