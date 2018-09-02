Sürücüsüz araca sürücü çarptı

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken her iki araç da hasar gördü. Aracın Apple’ın otonom (sürücüsüz) araba projesi Titan’ın parçası olduğu açıklandı. Apple’ın kendi sürücüsüz araçlarını yapmaya çalışıyor olabileceği gibi Titan’ın, mevcut arabalara uyarlanabilecek bir sürücüsüz teknoloji geliştirme çabası olabileceği de öne sürülüyor. Apple’ın trafikte 66 sürücüsüz arabası var. Bu araçlara 111 kayıtlı sürücünün nezaret ettiği belirtiliyor.