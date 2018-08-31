Çeşme'de garip olay: Su içerken...

DHA - Sarıhan, bu sırada yanına gelerek para kaybettiğini söyleyen arkadaşı Rahmi Cevahir'e (53), miktarı sorup, '10-20 lira' yanıtı alınca, olumsuz yanıt verdi. Cevahir de polisi arayıp, para kaybettiğini belirtti. Sarıhan'la görüşen polis, olay yerine gelerek, kaybettiği gerçek miktarı söyleyen Rahmi Cevahir'e parayı teslim etti. Cevahir, parayı vermediği için önce tepki gösterdiği arkadaşı Sarıhan'a, ardından duyarlı davranışı nedeniyle teşekkür etti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Belediyeden emekli Ömer Sarıhan, tatlı su çeşmesinden su içerken yerde poşet içerisinde yüklü miktarda para olduğu gördü. Sarıhan, parayı alarak sahibini bulma umuduyla çevresine bakındı, ardından polisi aradı. Bu sırada eski iş yerinden arkadaşı Rahmi Cevahir, Ömer Sarıhan'ın yanına gelerek para bulup bulmadığını sordu. Paranın miktarını soran Sarıhan '10-20 lira' cevabı alınca olumsuz yanıt verdi. Ömer Sarıhan ardından Atatürk Caddesi'nde bulunan Meydan Camisi'nin bahçesine gidip parayı saydı. Bu sırada Rahmi Cevahir de polisi arayarak para kaybettiğini bildirdi. Bunun üzerine polis, Sarıhan'a paranın sahibinin bulunduğunu ve bir yere ayrılmaması gerektiğini söyledi.

Polisle birlikte Ömer Sarıhan'ın yanına gelen Rahmi Cevahir ve yanındakiler önce kendisine tepki gösterdi. Parayı kaybeden Cevahir, Sarıhan'a para bulup bulunmadığını sorduğunu ve onun da bulmadığını söylediğini ifade etti. Polislerin araya girmesiyle tartışma son bulurken, Sarıhan parayı arkadaşı Cevahir'e teslim etti.

Olayı anlatan Ömer Sarıhan, "Paşa Camisi'nin orada su içerken yerde bir poşet gördüm. Baktım içerisinde para var. Önde bir arkadaş gidiyordu, ona sordum 'Sizden mi düştü?' dedim', 'yok' dedi. O arada tanıdık arkadaş geldi. Para bulup bulmadığımı sordu. '10 lira, 20 lira düşürdüm' diyerek net bir şey söyleyemeyince parayı vermedim ona. 155'i aradım, polisi çağırdım, numaramı verdim. Sonra caminin bahçesine indim, parayı orada saydım ki gelen olursa ne kadar kaybettiğini sormak için. Her duyarlı vatandaşın bunu yapması lazım. 30 bin lira civarındaydı. Arkadaş demek ki orada su içerken yere düşürdü. Ben emekliyim, bu bulduğum para en az 15 aylık maaşım ama bu helal para değil" dedi.

ÖNCE TEPKİ, SONRA TEŞEKKÜR

Paranın sahibi Rahmi Cevahir ise parayı bulan Ömer Sarıhan ve polislere teşekkür ederek, "Sağ olsun, Allah razı olsun. Polis arkadaşlardan da Allah bin kere razı olsun ki hemen 2 dakikada çözdüler. Allah işlerini güçlerini rastgetirsin. Otomobil satmıştım, onun parasıydı. Gelirken kuruyemişçiye uğradım, bir şeyler aldım, çıktım. Çeşmeden su içerken dalgınlıkla bırakmışım. Ömer abiye 'Sen mi buldun parayı?' dedim ama 'yok' dedi. Sonra da polis arkadaşlar devreye girdi, 'Paran bulunmuş' dediler rahatladık" diye konuştu.