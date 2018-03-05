Küçük Aras'tan acı haber

Baba Özgür Büyüktanır, "Aras bebek için bir kitap da sen al" kampanyası başlatmıştı.

Kuşadası ilçesinde yaşayan, dünyadan ender görülen NCL (beyin erimesi) teşhisi konulan ve babasının tedavi masraflarının karşılanması için kitap yazıp "Aras bebek için bir kitap da sen al" kampanyası başlattığı 4 yaşındaki Aras Büyüktanır, hayatını kaybetti.

Habertürk'te yer alan habere göre, Kuşadası ilçesinde yaşayan ve henüz 2,5 yaşında beyincik erimesi teşhisi konulan Aras, tedavisinin sürdüğü evinde hayatını kaybetti.

Oğlunun ölüm haberinin ardından baba Özgür ve annesi Ayşe Büyüktanır, sinir krizi geçirdi.

Aras için ikindi namazını müteakip Hanım Camisi'nde Kuşadası Müftüsü Vehbi Akşit tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

Tüm Türkiye'nin değer verdiği bir çocuğu kaybettiklerini ifade eden Akşit, Aras'ın anne ve babasına sabır diledi.

Cenaze namazının ardından Aras'ın naaşı Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Geçen yıl nisan ayında Aras'ın tedavisi için gerekli tıbbi cihazlar, sosyal medyada başlatılan kampanyada toplanan bağışlarla alınmıştı.

Oğlunun tedavi masraflarını karşılamak için "Bir asırlık öykü" adıyla kitap yazan Özgür Büyüktanır "Aras bebek için bir kitap da sen al" kampanyası başlatmıştı.