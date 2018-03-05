Zararları öyle büyük ki! Yasaklıyorlar

İngiliz medya kuruluşu BBC, yaptığı açıklamayla 2020 yılına kadar tek kullanımlık plastik malzemelerin ofis içinde kullanımını yasaklayacağını ifade etti.

Genel yayın yönetmeni Tony Hall, yaptığı açıklamayla ilk olarak, plastik bardak ve çatal bıçak takımı gibi kullan-at olan plastik malzemeleri bu yıl sonuna kadar yasaklayacağını ve 2019 yılında da kantinlerde kullanılan plastik malzemeleri yasaklayacaklarını ifade etti.

Hall, 2020 yılında ise tüm ofislerinde tek kullanımlık plastikten arınmayı umduğunu belirterek kararı kanalda yayınlanan çevre belgeseli 'Blue Planet II'den sonra aldıklarını ifade etti.

Açıklama, kraliyet ailesinin Britanya kraliyet kamarasında yaygın olarak kullanılan tek kullanımlık plastik malzemmeleri azaltarak yasaklayacağını ilan etmesinden sonra geldi.

Ayrıca İskoç Parlamentosu da Birleşik Krallık'ın fast food zicirler tarafından yapılan plastik pipet kullanımını yasaklama kararını takiben benzer bir açıklama yaptı.

BBC'de ziyaretçiler ve personel tarafından yılda yaklaşık iki milyon plastik bardak kullanılıyor.