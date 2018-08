Fazıl Say'dan 'Ateist' yorumu yapanlara yanıt

Geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, cenaze namazı kılarken çekilen fotoğrafları hakkında "Fazıl Say ateist değil miydi?" yorumu yapanlara sosyal medya hesabından cevap verdi.

Ünlü piyanist Fazıl Say, geçtiğimiz gün bir süredir solunum sıkıntısı çeken annesi hayatını kaybetti. Cenaze namazını kılarak son yolculuğuna uğurladığı annesinin ardından sosyal medyada hakkında yapılan 'Fazıl Say ateist değil miydi? Cenaze namazı mı kılıyor?' şeklindeki yorumlara tepkisiz kalamayan Say 'Lütfen bunu yapmayın' diyerek tartışmalara cevap verdi.

"CÜRETİ VE CAHİLLİĞİ TEMSİL ETMEKTEDİR"

Piyanist "Ateist değil mi?" tartışmalarına şu sözlerle cevap verdi:

"Bunların hiç birini yazmak istemezdim. Annemin cenaze töreninden sonra sosyal medyada çıkan tartışma ve yorumlar, sonsuz mertebede inciticidir, kin ve nefret doludur, annesini kaybeden bir insanın kalbini kırmak amaçlıdır, insani olan her şey bu yazılanlarda unutulmuş, terk edilmiştir, tüm bu yazılanlar en doğru şekilde yapılmış bir cenaze namazını kılan beni hedefe koyan, benim inancımı sorgulayan, utanç verici bir ilkelliği, cüreti ve cahilliği temsil etmektedir, bu tartışmalar hiç bir yere varamaz. Tek ricam, bu yazılanların kaldırılması ve bir daha böyle bir şeyin yaşanmamasıdır.

"İNSANLARIN İNANÇLARINI SORGULAMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİL"

Bunu lütfen yapmayın.İnsanların inançlarını sorgulamak, tehtitler yağdırmak, küfürler etmek, kimsenin haddi değildir. Biz annemin cenazesini en sade ve en doğru şekilde yaptık, cenaze namazını en güzel şekilde kıldık, annemle vedalaştım, o gün ailemizi yalnız bırakmayan tüm dostlarıma müteşekkirim.Taziye yollayan herkese, onbinlerce insana şükran borçluyum… Bakın; devletin tüm kademelerinden taziye mesajları gelmiştir, ülkemizi yöneten devlet adamları, tüm samimiyetleri ile beni bizzat aramışlardır, iktidar ve muhalefet, Cumhurbaşkanımız, tüm liderler, bakan ve milletvekilleri, hepsi aramış taziyelerini iletmiştir, sonsuz teşekkür ediyorum.

"YAPILANLARIN KİMSEYE FAYDASI YOKTUR"

Dostlar, bu tartışmalar olmasın, çocukça bu, içindeki sevgi ve iyiliği tüketip kin ve nefret kusanlar, lütfen insan olduğunuzu hatırlayın, hepimizin insan olduğunu hatırlayın, lütfen yazdıklarınızı kaldırın, bu yapılanın kimseye bir faydası yoktur.Lütfen… Hayatım boyunca çok fazla mücadele verdim, Fethullahçıların engellemeleri, Adnan hocacıların açtığı anlamsız davalar, ( sonrasında beni inançsızlıkla suçlayanların kadın tüccarı çıktığını ve hapse atıldığını duyduk)

Ve; Geçtiğimiz yıllarda, elimden alınan festivallerim, kültür bakanlığındaki haksız sansür, kınama ve -kurumları suistimal eden-yaptırımlar. Tüm bu yıllarda kendimi ve sanatımı savunmak istedim… Kim ne kazandı bunlardan dostlar? Şimdi de annemin cenazesi.Yapmayın rica ediyorum, bunu yapmayın…"