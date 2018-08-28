Yemeyi fazla kaçırdığınız bir dönemden geçtiğiniz için kot pantolonlarınızın içine sığamıyor olabilirsiniz; ya da yeni aldığınız kotunuz bir yıkamadan sonra daralmış olabilir.

Dar kot pantolon nasıl genişletilir sorusunun cevabını arıyorsanız kot pantolonunuzun içine yeniden rahatça sığmanın yolunu anlatıyoruz.

Kot pantolonların bedeni markadan markaya değişiklik gösterebileceği gibi her giydiğinizde üzerinize oturuşu da değişebilir. Bazen ne yazık ki çok sevdiğiniz kot pantolonunuzun içine sığamazsınız. Bu durumda çöpe atmak yerine kot pantolonu genişleterek kullanmaya devam edebilirsiniz.

Dar pantolonu genişletmek için kullanabileceğiniz en basit yöntem:

Bir sprey kutusuna doldurduğunuz ılık suyu kotunuza püskürttükten sonra kotu yere serin. Kotun bacaklarına basarak iki elinizle ıslak kotu çekiştirerek genişletin. Gerekirse biraz daha su sıkın.

Şimdi söyleyeceğimiz kulağa biraz çılgınca gelebilir ancak işe yarıyor

Dar gelen kotunuzu giyin. Küveti ılık suyla doldurup içine girin. Ilık su kotun biraz gevşemesini sağlayacak. Bunu yaptıktan sonra kotu kurutmanız gerekeceği için biraz zamana ihtiyacınız var.

Not: Bunu yaptıktan sonra sakın kurutucuda kurutmaya çalışmayın.

Peki genişleyen kot pantolon nasıl daraltılır?

Kot pantolonlar genellikle birkaç kez giydikten sonra genişlemeye başlar. Kotunuzu hala ilk günkü gibi giymek istiyorsanız bunun için de birkaç ipucumuz var.

Kotunuzu makineye atın, standart programda yıkayın. Kotunuz %100 pamukluya ne kadar yakınsa bu yöntem o kadar işe yarar. Geniş gelen kot pantolonunuzu yıkarken sakın yumuşatıcı kullanmayın!

Yüksek ısıda yıkama işlemi tamamlandıktan sonra kurutucuya atın, yine yüksek ısıda kurutun.

Böylece kotunuz kurutucudan daha dar bir şekilde çıkacak. (PembeNar)