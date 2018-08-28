'Sakin şehir' Akyaka'dan 2 ton çöp topladılar

DHA - Gün boyu 2 ton çöp toplayan grup üyeleri, herkesi çevreye duyarlı olmaya davet etti.

Kurban Bayramı tatilini Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde geçiren yaklaşık 100 bin kişinin ormanlıklar ile plajlarda bıraktığı çöpler, tepkilere neden oldu. Muğla'da yaşayan gönüllerin bir araya gelerek, oluşturduğu 'Kör Olası Çöpçüler Grubu' üyeleri, sosyal medyadan çağrıda bulunup, Akyaka'da çevre temizliği etkinliği düzenledi. Kısa sürede onlarca kişiden paylaşıma destek geldi. Bugün öğle saatlerinde tatil cenneti Akyaka'da bir araya gelen çevreciler, ormanlıklar ile sahildeki çöpleri topladı. CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın da destek verdiği çevre temizliğinde halk plajı bölgesinde, gün boyunca 2 ton çöp toplandı. CHP'li Erbay, "4 bin yerleşik nüfusu bulunan Akyaka'nın bayramda nüfusun yaklaşık 100 bin kişiye ulaştığını öğrendim. Burada atılan çöpler nedeniyle oluşan kötü manzara beni fazlasıyla üzdü. Evlatlarımıza temiz bir çevre bırakmamız için herkesin sorumluluğunu yerine getirmesi gerekiyor" dedi.