Aşiret liderinin kızına takılanlar dudak uçuklattı

DHA - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyünde yaşayan ve terörle mücadelede güvenlik güçlerinin yanında yer alan Jirki Aşireti lideri Tahir Adıyaman'ın kızı Şeyma ve kuzeninin oğlu Elind Adıyaman, 3 gün 3 gece süren düğünle dünyaevine girdi.

Düğünde konuklar çifte 450 bin lira, geline de yaklaşık 1 kilo altın takı taktı. Almanya, İsviçre, Irak, Belçika ve İran'dan da davetlilerin katıldığı düğün, drone ile görüntülendi.

2015 yılında yapılan genel seçimlerde, AK Parti'den Şırnak milletvekili adayı olan ve geçen yıl kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Lezgin Adıyaman'ın oğlu Elind Adıyaman ve Jirki aşireti lideri Tahir Adıyaman'ın kızı Şeyma Adıyaman, Beytüşşebap'ta evlendi. AK Parti Şırnak Gençlik Kolları Başkanı da olan damat Elind Adıyaman ile Şeyma Adıyaman'ın 3 gün 3 gece süren düğününe Almanya, İsviçre, Irak, Belçika ve İran'dan da davetlilerin aralarında bulunduğu yaklaşık 5 bin davetli katıldı. Beytüşşebap Kaymakamı Murat Şener, 8'inci Komando Alay Komutanı Yarbay Tahsin Saruhan, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Olgun, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Yılmaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda aşiret lideri de düğünde yer aldı. Düğünde, altın takıları ve rengârenk yöresel kıyafetleriyle kadınlar ve erkekler, şarkılar eşliğinde, uzun süre halay çekti.

AŞİRETLERDEN DOLAR VE EURO TEPKİSİ

Jirki, Evdan, Giravyan, Mamhuran ve Goyan aşiret liderleri, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarına ve dövizdeki dalgalanmaya karşı, gelin ve damada dolar ve Euro yerine Türk Lirası takılması konusunda üyelerine talimatlar verdi. Bunun üzerine aşiret liderleri ve üyeler, çifte düğün hediyesi olarak Türk Lirası taktı. Diğer konukların da takı töreninde Türk Lirası taktığı öğrenildi. Drone ile görüntülenen düğünde konuklar çifte 450 bin lira, geline de yaklaşık 1 kilo altın takı taktı. Düğün yemeği için 50 koyun ve keçinin kesildiği, 1 ton pirinç kullanıldığı belirtildi.

2 KAMYON ÇEYİZ

Düğünle ilgili bilgi veren damadın amcası Mehmet Adıyaman, aşiretler arasında başlık parası olmadığını belirterek, "Yeğenimin düğününe gelen gelmeyen herkese çok teşekkür ederim. Yeğenime, amcamın kızını istedik. Aşiretimizin lideri amcam, bize kızını verdi. Bugün onların düğünü, binlerce misafirimiz var, herkese çok teşekkür ederim. Herkes aşiretlerin başlık parası karşılığında kız verdiğini biliyor. Ama burada öyle bir şey yok. Amcam kızını verdi. Kendisi gelip damada 5 bin Türk Lirası taktı. Ayrıca 2 kamyon dolusu çeyiz gönderdi. 4 gün boyunca misafirlerimizi ağırladı. Minnettarım hepsine, şükranlarımı sunarım" dedi.

Damat Elind Adıyaman da babası Lezgin Adıyaman'ın geçen yıl yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, "Babamın vefatından 1 yıl geçti. Onun ölümü bir tek bizi değil, Beytüşşebaplı hemşehrilerimizi de yasa boğmuştu. Bir yılı aşkındır kimse düğünlerini yapamıyordu. Bu gün en mutlu günüm, bütün eş ve dostlarım şimdi burada. Babamın yokluğunu hisettirmedikleri için, gelen gelmeyen herkese çok teşekkür ederim. Düğünümle teşkilat olsun, akrabalarım olsun, aşiret liderimiz olsun, hepsi yakından ilgilendi. Bu kadar kalabalığı bir arada görmek çok güzel bir duyguydu. Unutulmaz bir düğün geçirdik. Biz milletimizin hizmetçisiyiz" diye konuştu.