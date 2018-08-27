Vedat Milor: Onlar da bu vatanın evlatları

Vedat Milor, sosyal medya üzerinden başlattığı 'menemenin soğanlı mı soğansız mı yapılması gerektiği' yönündeki anketin ardından bir açıklama yaparak tartışmaya son noktayı koydu.

Menemen, geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü gastronomi uzmanı ve televizyon programcısı Vedat Milor'un bir sorusuyla ülke gündemine oturmuştu.

Ünlü yemek eleştirmeni, twitter hesabından başlattığı anketle yıllardır tartışılan 'menemenin soğanlı mı soğansız mı yapılması gerektiği' sorusuna cevap aramış ve ankette sadece bir saat içinde 30 binden fazla kişi oy kullanmıştı.

Yüzde 51 ile 'soğanlı menemen'in galip gelmesinin ardından kendi fikrini açıklayacağını duyuran Vedat Milor yıllardır tartışılan 'Menemenin soğanlı mı ya da soğansız mı olur?' tartışmasına kendi cevabıyla noktayı koydu.

'ONLAR DA BU VATANIN EVLATLARI'

Anket sonucunu değerlendirirken ilk kez çoğunlukta olduğunu belirten Milor, "Sonuç hoşuma gitti. Soğanlı %51'e %49'la kazandı. İlk kez çoğunluktayım. Eğer siz de çoğunluktaysanız Yüzde %49'a da iyi muamele edelim onlar da bu vatanın evlatları" dedi.