Cezaevinden izinli çıktı: Cesedi bulundu

DHA - Olay, dün akşam saatlerinde 71 Evler Mahallesi Mısırlar Sokak'ta meydana geldi. Vatandaşlar harabe bir evin yanındaki bir taşın üzerinde sırt üstü hareketsiz yatan genci görünce, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, Emre Han Gümüş olduğu belirlenen kişinin öldüğünü saptadı. Gümüş'ün 3 ayrı uyuşturucu suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına hükümlü olduğu, kaldığı Eskişehir Açık Cezaevi'nden 20- 27 Ağustos tarihleri arasında izinli olarak çıktığı bildirildi.

Aldığı uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiği sanılan Emre Han Gümüş'ün cenazesi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi.