Yollarda olanlara lezzet durakları

Tatiller ve bayramlar, araçları ya da otobüsle seyahat edenler için aynı zamanda yeni lezzet durakları keşfetmek anlamına da geliyor.

Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Mehmet Yaşin, kendi deneyimlerinden yola çıkarak İzmir, Ankara ve İstanbul istikametlerindeki lezzet duraklarını kaleme aldı. Yaşin, Ankara'dan İstanbul'a gidenler için aşçılar diyarı Mengen'e sapma tavsiyesinde bulunuyor. Buradaki Müdür Lokantası'nda leziz yemekler yapıldığını belirtiyor.

Yine aynı güzergahtaki Yeniçağ'daki pidenin tadınını uzun süre unutulamayacağını ifade eden Yaşin, aynı şekilde patatesli ekmeğin de çok iyi yapıldığına değiniyor.

Yaşin, lezzet peşinden gidenlere bu güzergahtan Bolu'ya sapmalarını ve Kubbealtı'nda yoğurtlu gözleme yemelerini tavsiye ediyor.

"Bolu Dağı’ndan aşağıya doğru iniyorsanız, Şef Dursun’da bir ‘et molası’ verebilirsiniz. Önerim pirzola ısmarlanız. Parmaklarınızı yersiniz" önerisinde bulunan Yaşin, "Hendek’e saparsanız mutlaka Esnaf Lokantası’na uğramalısınız. Tencere yemekleri müthiş" diye de ekliyor.

Yaşin, Adapazarı'na yaklaşırken ıslama köfte yenilmesini salık veriyor ve bunun için iki adres veriyor: Meşhur Köfteci Mustafa ve Köfteci İsmail.

İzmir üzerinden İstanbul'a gidenlere ise, Yaşin Manisa'da kebap molası verilerek Gülcemal ve Manisaspor lokantalarına uğramalarını tavsiye ediyor. Yol üzerinden Kırkağaç kavunu alınmasını da öneren Yaşin, yazısını şöyle sürdürüyor:

"Malum, Akhisar köfte cenneti. Bütün köfteciler lezzetli. Gözünüze hangisini kestiriyorsanız orada bir köfte ziyafeti çekebilirsiniz.

Susurluk demek ‘tost molası’ demektir. Tost dediysek sıradan bir tost değil. Ekmeği özel, sucuğu Yanturalı’dan, tabii ki Mihaliç peyniri, ekmeğin üstüne de domates salçası. Bunlarsız gerçek tost olmaz. Benim favori tostçularım

Düzdağ ile Yasa Tesisleri. Yanına bol köpüklü ayranı sakın ihmal etmeyin."