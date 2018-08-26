Menemen savaşını kim kazandı?

Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, 'Türkiye'nin en büyük gastronomik problemi'ne noktayı koydu. Ülkenin en çok takip edilen ve sevilen yemek yazarlarından biri olan Milor, Twitter'dan başlattığı anketle yıllardır tartışılan 'menemenin soğanlı mı soğansız mı yapılması gerektiği' sorusuna cevap aradı.

Hürriyet gazetesinde de köşe yazıları kaleme alan Milor'un dün saat 16:04'te paylaştığı "Belki Twitter’da dünyayı kurtarmak mümkün değil ama en azından en büyük gastronomik problemimize (!) hemen burada noktayı koyabiliriz. Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" anketine 24 saat içinde 437 bin kişi katıldı.

Milor'un anketi bugün saat 16.04'te sonuçlandı. Buna göre ‘soğanlı menemen’ kazandı.

Yüzde 51 ile soğanlı

Ankete katılan 437 bin 657 kişiden yüzde 51'i menemenin soğanlı olması gerektiğini söyledi.

Fikrini video ile açıklayacak

Milor, anketin sonuçlanmasının ardından "Oy veren herkese teşekkür ederim. Bu kadar ilgi beklemiyordum. Sene boyunca mesaj atıp bunu soranlar vardı. Boşuna değilmiş. Kendime gelince video ile fikrimi açıklayacağım” mesajı paylaştı.