Çocukların yüzünü güldüren proje: Oyuncak Kardeşliği

Sevcan Açıkgöz -BİRGÜN/ Aynı zamanda ailesiyle birlikte kafe işleten Kavak, hiçbir kurumdan destek almadan çocukların yüzünü güldürmek için çabaladıklarını söylüyor.



Oyuncak Kardeşliği projesiyle dikkat çeken Kavak, ilk olarak İstanbul’dan bir arkadaşının fotoğraflardaki çocuklara eski oyuncaklarını yollamak istemesiyle yola başladı. Sonrasında birçok insanın fedakârlığı ile günden güne seslerini daha çok duyurup samimiyetlerine inandırdıklarını söyleyen Kavak, her gittikleri köyde, fotoğraf ve video çekerek ilgi topladıklarını, daha çok kişiyle buluşmayı amaçladıklarının altını çizdi.

Yaklaşık olarak 7 aydır hiçbir kurumdan destek almadan, tamamen bireysel çabalarıyla çocuklara oyuncak dağıtımı yaptıklarını, kendisinin de Ceylanpınar’da büyüdüğünü söyleyen Kavak, insanlar ve çocuklarda unutulmuşluk ve yılgınlığın hakim olduğunu belirtti. Savaş nedeniyle Suriye’deki çocukları da göz önünde bulundurarak konuşan Kavak, burada unutulmuşluk içerisinde yaşayan çocukların güzel şeylere ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Kavak, genel olarak Ceylanpınar ve Kızıltepe köylerinde oyuncak dağıtımı yaptıklarını, buralarda nüfusun kalabalık olduğunu ve ilerleyen dönemlerde bu amaca uygun araç alarak tüm Türkiye yollarına düşüp yüz binlerce çocuğa ulaşmayı hayal ettiğini söyledi.

‘Tüm zamanımı ayırıyorum’

Proje dahilinde şu ana kadar üç ay gibi bir süreçte yaklaşık 13 bin çocuğa ve 3 bin haneye ulaşarak bir nebze de olsa çocukların yüzleri gülsün diye destek olan Kavak, samimiyet ve hissetmenin verdiği duyguların yarattığı fedakarlıkla, kargo aracılığıyla hediye yollayıp destek olan insanların onlara hiç tanımadıkları halde güven verdiklerini belirtti. Kavak, maddi manevi çok büyük hediyeler geldiğini söyleyerek “Ben de o güvenlerini boşa çıkarmamak için, işimi ikinci plana atıp, tüm zamanımı Oyuncak Kardeşliği projesine ayırmaya başladım” dedi.

Ceylanpınar ilçesinde yetiştiği için çevreye hakim olduğunu belirten Kavak, daha çok çocuğa ulaşmak için arkadaşlarından yardım aldığını söyleyen Kavak “Oyuncak dağıtımında belirli bir kriter yok, çünkü bu coğrafyada fakir zengin fark etmez, tüm çocukların oyuncağa olan bir özlemi var. Ancak diğer gelen destekleri ise ihtiyaç sahibi çocuklar ve ailelere dağıtma konusunda hassasiyetle hareket ediyorum” diye konuştu.

Çocukların gözlerinde gülümseme

Ümit Kavak, gittikleri köylerde onları gören çocukların, ailelerin hatta çevredeki insanların önce çekingen ve şaşkınlık içerisinde onları seyrettiğini söyledi. Daha sonra zaman geçtikçe proje adını duyulmaya başladıktan sonra insanların onları tanıdıklarını bunun da işlerini kolaylaştırdıklarını belirten Kavak, “Sayfalarca yazılarak da anlatılabilir ancak ilk şey, çocukların gözlerinde nemli bir gülümseme yayılıyor ve evlerine ulaşmadan verdiğimiz oyuncağı keşfetmeye başlıyorlar alır almaz” diyerek çocuklara verdikleri mutluluğu dile getirdi.

Kendilerine en fazla güç veren şeyin, oyuncak veya çocuğa dair ne varsa onlara yollayan kişilerle aralarında kuvvetli bir bağ kurulması olduğunun altını çizen genç fotoğrafçı Kavak, her görüşten her inançtan insanların desteklerini gördüklerini ve görmeye devam ettiklerini vurguladı. Geri dönüşlerin hep olumlu ve cesaret, güç verecek yönde olduğunu söyleyerek “Arkadaşlarımın annesi tarafından çok sevildiğimi hissediyorum. Çünkü çoğu arkadaşım, sosyal medyada dağıtım hikâyelerini ailesi ile birlikte seyrediyor” dedi.

‘Sergi yapmak istiyorum’

Oyuncak Kardeşliği projesine başlamadan önce de fotoğrafçılıkla ilgilenen Kavak, oyuncaklarla buluşturdukları çocukların fotoğraflarının ilgi çektiğini söyledi. Hem kısa film hem de fotoğraf sergisi yapmayı ilk günden beri istediği şeylerden birisi olduğunu söyleyen Kavak, “Evet, hatırı sayılır ve beğenilen kareler çıktı ortaya ve daha çok çocuğa ulaşmak için, fotoğraflarımdan güç almak istiyorum” diyerek çektiği fotoğraflardan sergi yapmayı planladığını da dile getirdi.

Proje sahibi Kavak, sosyal medyada @oyuncakkardesligi adıyla destek toplamaya ve çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor.