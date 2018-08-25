Vedat Milör'ün 'menemen' sorusu Twitter'ı ikiye böldü

Türk mutfağının hem pratik hem de leziz yemeği 'menemen', dünyaca tanınan lezzet ustası Vedat Milor'un bir sorusuyla ülke gündemine oturdu.

Sivri biber, domates ve yumurtanın tavada yağla çevrilmesiyle yapılan ve 18.Yüzyıl'ın ortalarında Avrupa'da, 1900'lerden itibaren Türkiye'de domates tarımının başlamasıyla birlikte Ege'de sofralarımızı süsleyem yaz yemeği 'menemen' son günlerin en büyük tartışmasına neden oldu.

Türkiye'nin dünyaca tanınan lezzet ustası Vedat Milor dün saat 16.00'da Twitter'daki sosyal medya hesabında, "Belki Twitter'da dünyayı kurtarmak mümkün değil ama en azından en büyük gastronomik problemimize (!) hemen burada noktayı koyabiliriz. Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" sorusunu yöneltti.

ANKETTE, % 50 'SOĞANLI', % 50 'SOĞANSIZ' BAŞA BAŞ

Milor'un bu sorusu 'menemen'severleri adeta ikiye böldü. Milor'un 24 saat ile sınırladığı ankete 17 saat içinde 282 bin 503 kişiden yanıt geldi. 7 bin 500 beğeni ve 3 bin 700 RT alan soruya yanıt verip ankete katılanların sonucu ise % 50 'soğanlı', % 50 'soğansız' çıktı. Başka bir ifadeyle iki kişiden biri 'Menemen'i soğanlı, diğeri ise 'soğansız' sevdiğini söyledi.