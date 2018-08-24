'Kitap yazmak zeka işidir' diyen yazar hamile kalmak için ne önerdi

Sosyal medya birkaç gündür Tuğçe Işınsu’nun kendisine dair attığı bir tweeti konuşuyor.

Kitaplarında dualar ile birlikte yiyecekleri karıştırarak tarifler veren ve bunları kullanan insanların sağlığına iyi geldiğini iddia eden Işınsu, Twitter’dan kendisine tepki gösteren bir Twitter kullanıcısına yanıt verdi.

İrem Nukur isimli Twitter kullanıcısının, Tuğçe Işınsu kitaplarını kastederek, “Off bu ülkede kitap yazmaak kolaaay ondan para kazanmak kolaaay. Bilmem kaç puntoluk bas yazıyı iki allah geçir iki ayrıldık ama mutluyum slk şy .s yaz al sana milyonlar” yazmasına şu ifadelerle yanıt verdi:

“Ben 8 kitap yazdım. 3'ü çok satan oldu. Kitap yazmak hele çok satmak birikim ve zeka işidir benim için... Ayrıca belirtmek isterim ben 'edebiyat' mezunuyum!”

Tuğçe Işınsu, kitaplarında ise hamile kalmak için gül suyu ile karışık normal suyun Cuma Suresi okunarak içilmesini öneriyor.

İşte o paylaşımlar: