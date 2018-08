İstanbul semalarını leylekler kapladı

Avrupa ve Balkanlarda yazı geçirdikten sonra Afrika’ya dönüşe başlayan leyleklerin sonbahar göçünde toplandıkları en dar alan olan İstanbul Güzelce-Tepekent arasında, bir günde 237 bin leylek sayıldı. 12 yıldır sayım yapan, yaralı leylekleri tedavi ettiren ve bölgede ‘Leylek Baba’ olarak tanınan avukat Fikret Can (73), her mevsim 1 milyona yakın leyleğin geçtiği bu bölgenin dünyada eşi benzeri olmadığını söyledi.

İstanbul’da bugünlerde onbinlerce leyleğin Avrupa’dan Afrika’ya göç yolculuğunun heyecanı yaşanıyor. Mart ayında Afrika’dan yola çıkarak Hatay üzerinden İstanbul’a ve oradan da Avrupa ülkelerine dağılan leylekler, 120 günlük kuluçka dönemi ve yavrularının büyümesiyle yeniden Afrika’ya dönüşe geçti.

‘Sonbahar göçü’ olarak adlandırılan leyleklerin Afrika yolculuğunun en muhteşem gözlemlendiği yer ise İstanbul’da Büyükçekmece’nin Güzelce- Tepekent arasındaki 4 kilometrelik dar geçit. Ağustos ayının başından eylül ortasına kadar süren göç yolculuğunda bu bölgeden 1 milyona yakın leyleğin geçit yaptığı düşünülüyor.

12 YILDIR LEYLEK SAYIMI YAPIYORLAR

Güzelce ve Tepekent arasındaki bölgedeki leyleklerin göç yolculuğunu, Fikret Can ve ekip arkadaşları 12 yıldır takip ediyor. Bölgede ‘Leylek Baba’ olarak tanınan Fikret Can ve gönüllü dostları, Trakya bölgesinden başlayıp İstanbul Boğazı’ndan aşana kadar leyleklerin göç yolculuğu sırasında sayım yapıyor. Yaralı leylekleri toplayıp tedavilerini de üstlenen Fikret Can, leylekler için tehlike oluşturan riskleri çözmek için de uğraş veriyor. Bu yıl Doğa Derneği’nin de destek verdiği Fikret Can ve arkadaşları tarafından sayım faaliyetleri sırasında onbinlerce leylek muhteşem görüntüler oluşturdu. Fikret Can, 50 kişilik gönüllü ekiple 21 Ağustos Salı günü 237 bin leylek saydı.

LEYLEKLERİN SONBAHAR GÖÇÜ

Eski dünyaya özgü canlılar olan leyleklerin Moskova’nın batısı, tüm Avrupa ülkeleri, Balkanlar ve Türkiye’de ürediklerini belirten Fikret Can, baharın müjdesi olarak kabul edilen leyleklerin mart ayında Afrika’dan Türkiye ve Avrupa’ya göç ettiklerini söyledi. Her yıl 1 Ağustos’tan 15 Eylül’e kadar Afrika’ya geri dönüş, yani sonbahar göçünün yaşandığını belirten Can, “Leylekler gelip yumurtlar ve kuluçkaya yatar. Yavruları yumurtadan 38 gram çıkar. Yaklaşık 120 günde yavrular 4,5 kiloya çıkar ve göçe hazır hale gelirler” dedi.

YÜZDE 90’I İSTANBUL BOĞAZI’NDAN GEÇİYOR

Leyleklerin ve benzeri göçmen kuşların tamamının geçebileceği Avrupa ve Afrika arasında üç geçit bulunduğunu anlatan Can, “Deniz geçemeyen bu hayvanlar için bu geçitler Cebelitarık Boğazı, İstanbul Boğazı, Moskova’nın batısı ve Doğu Avrupa ülkeleri için Kafkasya. Cebelitarık Boğazı ve Kafkasya’yı toplam yüzde 10’u kullanıyor. Avrupa’da üreyen leyleklerin yüzde 90’ı ise ‘Doğu Göç Yolu’ değimiz İstanbul Boğazı’nı kullanıyor. Onların giriş yeri Enes- İğneada arasında 200 kilometre. Tüm Trakya’yı kat ediyorlar. Boğazdan karşıya geçiyorlar. İzmit, Yalova, Bursa, Eskişehir, Konya, Mersin, Adana, Hatay üzerinden Suriye, Lübnan, İsrail, Mısır, Nil Vadisi, ekvatorun güneyine Güney Afrika’ya ulaşıyorlar” diye konuştu.