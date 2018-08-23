Erkekler anne sütü peşinde

Uganda'da erkekler, kendileri için faydalı olduğu düşüncesiyle anne sütü içiyor.

DW Türkçe'nin aktardığına göre bu durum yenidoğanların yetersiz beslenmesine ve bebek ölümlerine neden oluyor.

Orta Afrika ülkesi Uganda'da erkekler, kendileri için faydalı olduğu düşüncesiyle anne sütü içiyor.

Ancak bu durum yenidoğanların yetersiz beslenmesine ve bebek ölümlerine neden oluyor.

Uganda Sağlık Bakanlığı'na göre sayıları giderek artan birçok erkek anne sütü için bebekleriyle rekabet halinde.

Bakanlığın elindeki verilere göre; annelerin sadece yüzde 66'sı bebeklerini emziriyor. Kalan yüzde 34 ise emzirmeyi reddediyor.