Bagajda taşınan köpek boğulmaktan böyle kurtuldu

DHA - Bir hayvansever yolda köpeğin fotoğrafını çekip, sürücüye tepki gösterdi.

Olay, 17 Ağustos Cuma günü Edremit'in Akçay Mahallesi'nde meydana geldi. 10 KT 388 plakalı otomobilin bagajına kapatılarak taşınan köpek, havasızlıktan boğulmak üzereyken farı kırdı ve kafasını dışarı çıkarıp kurtuldu. Olayı cep telefonuyla görüntüleyen Edremitli hayvansever Sema Meydanoğlu Yüzer, aracıyla otomobilin önünü kesti. Yüzer, duran otomobilin sürücüsüne köpeğin durumunu sorunca aralarında tartışma çıktı. Sürücü bagajdaki köpeği ileride bırakacağını söyledi ve yoluna devam etti.

ARAÇ ŞOFÖRÜNDEN 'FARIMA YAZIK OLDU' YORUMU

Köpeğin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Sema Meydanoğlu Yüzer, son durumunu öğrenemediğini söyledi. Hastanede hemşire olarak çalışan kızını almaya giderken olaya şahit olduğunu ifade eden Yüzer, şunları kaydetti:

"Öndeki otomobilde köpeği fark edince hemen aracın önüne kırdım. Adamı uyardım, 'sen ne yapıyorsun, bu hayvana ne olmuş böyle' şeklinde. Benim kendim baktığım kedi ve köpeğim, çok hayvanım var. Bu konularda çok hassasım. Adam arabadan inip, 'farıma yazık oldu, kafasını nasıl çıkarmış' gibi söylemlerde bulundu. Aramızda kısa süreli bir tartışma geçti. Bana, 'İleride bir cami var, oraya bırakacağım' dedi. Sonrasında takibini yapamadım, neticede bir bayanım ve yalnızdım. Köpeğe ne yaptığı bilmiyorum. Elimden ikazdan başka bir şey gelmedi. Sosyal medyada çektiğim fotoğrafı paylaştım."

Yüzer'in çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşmasının ardından birçok vatandaş duruma tepki gösterdi.