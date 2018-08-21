Uyuşturucu üretimine drone ile müdahale

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin ülkedeki uyuşturucu madde üretimini durdurmak için herbisit (ot öldürücü zehir) yüklü insansız hava araçları, koka bitkisinin yasa dışı şekilde yetiştirildiği alanları aramak için gönderiliyor.

Duque'nin, diğer bitkilere verilen zararın asgaride tutulması için insansız hava araçlarını tercih ettiği belirtildi.

BBC'nin Wall Street Journal gazetesine dayandırdığı haberde, Kolombiyalı yetkililerin insansız hava aracı sağlamak için Fumi Drones SAS isimli drone şirketiyle ortaklık kurduğu bildirildi.

“Politik soruna teknolojik çözüm”

Şirketin operasyonlar müdürü Ricardo Huertas, droneların ülkenin Narino bölgesindeki denemelerde hedeflenen her 0.4 hektarlık alandaki koka bitkisinin yaklaşık yüzde 90'ını elimine ettiğini belirtti.

Denemenin, her biri 23 kilogram ağırlığında ve ot öldürücü kimyasal glifosat taşıyan 10 droneun konuşlandırılmasıyla yapıldığı kaydedildi.

Bazı eleştirmenler bu yöntemin, politik çözüm gerektiren bir soruna sunulan "teknolojik bir çözüm" olabileceği konusunda uyardı.

115 bin hektara çıkarılması hedefleniyor

Devlet Başkanlığı Ofisi, mart ayında Uyuşturucu Yapımında Kullanılan Bitkilerle Mücadele Biriminin, Putumayo ve Cauca'da yaşayan 11 bin 185 aile ile koka yaprağı üretiminden vazgeçme anlaşması imzaladığını açıklamıştı.

Kolombiya'da 125 binden fazla ailenin koka yetiştiriciliğinden gönüllü olarak vazgeçirilmesiyle 95 bin hektardan fazla arazi bu bitkiden temizlenmiş oldu.

Koka sökümü yapılan arazilerin 54 bin hektarı bulduğu ülkede hükümet bu rakamı yıl sonuna kadar 115 bin hektara çıkarmayı hedefliyor.