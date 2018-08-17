El sıkışmayan kadın davayı kazandı

BBC Türkçe- Olay üzerine şirkete açtığı davayı kazanan genç kadına tazminat ödenecek.

veç’te iş görüşmesi sırasında el sıkışmak istememesi üzerine görüşmesi yarıda kesilen, Farah Alhajeh isimli Müslüman kadın, ‘ayrımcılığa maruz kaldığı’ gerekçesiyle açtığı davayı kazandı. Mahkeme, 24 yaşındaki genç kadına 3 bin 900 avro tazminat ödenmesine karar verdi.

İsveç Ayrımcılık Ombudsmanı’nın yazılı açıklamasına göre; bir tercümanlık şirketine iş başvurusunda bulunan Farah Alhajeh görüştüğü erkek yetkilinin elini sıkmayı dini sebeplerden ötürü reddedince görüşmesi yarıda kesildi. Geçen sene meydana gelen olayı yargıya taşıyan genç kadın, açtığı davayı kazandı. İş mahkemesi verdiği kararda, kadının karşı cinsle el sıkışmayı reddetmesinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 9. Maddesi’nin din ile ilişkili kısımları tarafından korunduğunu belirtirken, kadına 40 bin kron yani yaklaşık 3 bin 900 avro tazminat ödenmesine karar verdi.

ÖNEMLİ OLAN TAZMİNAT DEĞİL

Yaşanan bu olaydan sonra gözyaşları içinde odayı terk ettiğini anlatan Alhajeh, “Başıma önceden hiç böyle bir durum gelmemişti. Tazminat parasının hiç önemi yok. Önemli olan haklılığımın ortaya çıkması” dedi. Mahkemenin kararından sonra BBC’ye konuşan Alhajeh, ‘bir azınlık grubun üyesi olsan bile haklı olduğuna inandığında asla pes etmemenin önemli olduğunu’ vurguladı.