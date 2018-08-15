Bu haber hepimizi ilgilendiriyor! x-ray'den geçerken

ÜMİT TÜRK/ SÖZCÜ- Özel güvenlik sorumluluğu kabul etmeyince, telefonu x-ray'den çıkmayan avukat mahkemeye başvurdu.

Mahkeme, "Can ve mal güvenliği bina yönetimi ve özel güvenliğe emanettir" diyerek havaalanı işletmeciliğini ve güvenlik şirketini tazminat ödemeye mahkum etti.

Avukat Hacı Asım Özcan 25 Aralık 2015’te İzmir’e uçmak için sabah 06.00’da Atatürk Havalimanı iç hatlar terminaline gitti. X-ray cihazından geçen Özcan, 19. kontrol noktasındaki X-ray cihazına elbise ve çantalarını koydu. Görevliye telefonundan elektronik check-in barkodunu gösterdikten sonra telefonunu da kontrol için kutuya koydu. X-ray cihazının arka kısmına geçerek eşyalarını bekleyen avukat Özcan’ın telefonu kutudan çıkmadı. Güvenlik görevlilerine durumu bildiren Özcan, telefonunun bulunmaması üzerine polis ile birlikte X-ray cihazı görüntülerini inceledi.

TELEFONUNUN HAVALİMANINDA OLDUĞUNU TESPİT ETTİ

Saat 07.00 olması nedeniyle telefonunu aramayı bırakan avukat Hacı Asım Özcan, İzmir’e uçtu. Telefonunu bulma uygulamasından halen Atatürk Havalimanı’nda gözüktüğünü gören Özcan, bir çalışanını havalimanına gönderdi. Bütün çabalarına rağmen telefonu bulunamayan Özcan, İstanbul’a döndüğünde polise giderek şikayetçi oldu. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne de telefonunun değeri olan 2 bin 250 TL değerinde İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş. ve TAV Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş.’ye maddi tazminat davası açtı.

TAV ve İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş. telefonun kaybolmasında kusuru bulunmadığını, gerekli dikkat ve özeni gösterdiğini belirtti. Bilirkişi ise avukat Özcan’ın havalimanı güvenliğine duyduğu güven çerçevesinde güvenlik cihazından geçirmek üzere telefonunu X-ray cihazına bıraktıktan sonra kaybolduğunu belirtti.

Mahkeme davayı karara bağlayarak güvenlik şirketinin üzerine düşen görevde gerekli özeni göstermediğini, ihmalkar davrandığını belirterek iki şirketin cep telefonunun ortadan kaybolduğu tarih olan 25 Aralık 2015’ten itibaren ikinci el fiyatı olan bin 350 TL tutarını faiziyle ödemesine karar verdi.

GEREKÇELİ KARAR: SORUMLULUK GÜVENLİĞİN

Mahkeme gerekçeli kararında özel güvenlik kontrolünden ve X-ray cihazından geçilen yerlerde yapının içerisindeki insanların mal ve can güvenliğini koruma yükümlülüğünün o yerin yönetimine ve güvenlik şirketine ait olduğunun açık olduğunu belirtti. Bu gibi alanlarda ziyaretçilerin güven ilişkisine dayanarak eşyalarını cihaza bıraktığının belirtildiği kararda “Talimatlara göre havalimanını kullanan her yolcu telefonunu cihaza bırakmalıdır ancak bu işlem yine talimatla belirtilen görevlilerin refakatinde ve onların sorumluğunda gerçekleşecektir” dendi.