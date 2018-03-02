2 Mart 2018 19:11

Kuşlar konmasın diye yuva yaptıkları dalları kestiler

Kuşlar konmasın diye yuva yaptıkları dalları kestiler
Tunceli Askerlik Şubesi'nin bahçesindeki büyük kavak ağacının dalları, üzerinde çok sayıda yuvası bulunan kargaların çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle kesildi.
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Çarşı merkezi Okular Caddesi üzerindeki askerlik şubesinin bahçesinde bulunan büyük kavak ağacının dalları, itfaiye ekipleri tarafından kesildi. Kavak ağacının dalları üzerinde çok sayırda karga yuvası bulunduğu, sık sık ağaç dallarına konarak çıkardıkları seslerle çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle kesildiği öğrenildi. Kavak ağacının dalları kesilirken, yuvadaki kargaların havada uçuştuğu görüldü.

Şikayet etmişler

Belediye yetkilileri yuvaların bulunduğu kavak ağacına yakın bazı iş yeri sahipleri ile evlerde oturanların karga sesinden rahatsız olduklarını ve belediyeye şikayet ettikleri için kavak ağacının dallarını kestiklerini belirtti.

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