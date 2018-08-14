Yolda bulunan yılan kartalı tedaviye alındı

Burdur'da yol kenarında bitkin halde bulunan yılan kartalı, tedavi edilmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğü Burdur Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şube Müdürlüğü veteriner hekimi tarafından incelenen yılan kartalının yaralı olmadığı ancak halsiz olduğu tespit edildi. Yılan kartalı ilk muayenesinin ardından Lisinia Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi. Tedavisine başlanan yılan kartalı, tamamen iyileştikten sonra doğaya bırakılacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, "Tüm vatandaşlarımızdan tabiatta gördükleri yaralı ve yardıma muhtaç hayvanları şube ve bölge müdürlüklerimize bildirmesini rica ediyoruz" dedi.